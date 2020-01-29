Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:13 TSİ- Teknoloji G: Bugün 10:15 TSİ

Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antivirüs, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün yaptığı son araştırmada, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama tespit edildi. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor. Bitdefender Antivirüs tarafından tespit edilen 17 uygulama şöyle:

1. Car Racing 2019

2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

3. Backgrounds 4K HD

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

5. File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

6. VMOWO City: Speed Racing 3D

7. Barcode Scanner

8. Screen Stream Mirroring

9. QR Code — Scan & Read a Barcode

10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

11. QR & Barcode Scan Reader

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD

13. Transfer Data Smart

14. Explorer File Manager

15. Today Weather Radar

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy

17. Clock LED
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu mask
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir mask
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor mask
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk mask
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu mask
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu
SSD’lerin kullanım ömrünü uzatacak 6 ipucu mask
SSD’lerin kullanım ömrünü uzatacak 6 ipucu
Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmanın yolları mask
Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmanın yolları
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin mask
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin
HONOR giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu mask
HONOR giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu
Sömestirde dijital tehlikelere dikkat! mask
Sömestirde dijital tehlikelere dikkat!

Bugün 10:13 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu mask
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir mask
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor mask
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk mask
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu mask
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası'na çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL