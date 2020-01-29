​Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık

Siber suçlular gündemdeki her türlü konudan avantaj sağlamanın yollarını arıyorlar. Okullara verilen ara da siber saldırıların arttığı önemli dönemlerden biri. Öğrenciler birinci dönemin sonunda tatile girdiklerinde internet üzerindeki faaliyetleri de artıyor. Zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar ve/veya akıllı telefon ekranına bakarak geçiren çocukları internetteki tehlikelerden korumak bir numaralı öncelik haline geliyor. Kaspersky siber güvenlik uzmanları, çocukların kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmelerini engellemeye yönelik tavsiyelerini ebeveynlerle paylaşıyor.

Okul çağındaki çocuklar tatilde zamanlarının büyük bir kısmını tabletler, akıllı telefonlar veya dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarla geçirdiğinden internetteki tehlikelere daha çok maruz kalıyorlar. Popüler TV dizilerini veya oyun hilelerini indirmek istediklerinde zararlı içeriklerle karşılaşma olasılıkları daha da artıyor. Bu da internet güvenliğinin ve gerekli önlemleri almanın önemini daha da artırıyor. Kaspersky tarafından yakın zaman önce düzenlenen bir ankete göre, ebeveynlerin en büyük endişelerinden biri çocuklarının internetteki güvenliği. Bu rapora göre, ebeveynler çocuklarını internette güvende tutmakta zorlanıyor.

Tatil dönemi çocuklar için yalnızca eğlence, oyun ve video izlemeden ibaret değil. Çocuklar bu dönemde aynı zamanda siber zorbalık, uygunsuz cinsel içerikler, şiddet içerikleri, bilgi hırsızlığı ve diğer risklerle de karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle çocukların internetteki faaliyetlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kaspersky’nin araştırması, ebeveynlerin içerikleri kontrol etmek ve cihazlarda geçirilen süreyi belirlemek için uygulamalardan yardım aldığını gösterdi.

Çocukları ve ailenin geri kalanını internet tehditlerinden korumak ve kötü niyetli kişilerin çocuklara erişmesini önlemek için Kaspersky şunları öneriyor: