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Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni

Hafif ya da şiddetli kol uyuşmasının birçok sebebi bulunabilir. Sadece yanlış pozisyonda oturmak veya uyumak, kan akışını kısıtlayabilir veya bir sinire aşırı basınç uygulamak, kol uyuşmasının nedeni olabilir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hafif ya da şiddetli kol uyuşmasının birçok sebebi bulunabilir. Sadece yanlış pozisyonda oturmak veya uyumak, kan akışını kısıtlayabilir veya bir sinire aşırı basınç uygulamak, kol uyuşmasının nedeni olabilir. Bununla birlikte açıklanamayan kol uyuşması, sinir hasarı, fıtıklaşmış disk, kardiyovasküler hastalık gibi altta yatan bir sağlık sorununu gösterebilir.

Felç ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara sebep olan kol uyuşmasının, olası sekiz nedenini anlatan Çevre Hastanesi doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, olası hastaları ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

1. Dolaşım yetersizliği

Dolaşım yetersizliğinin kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda uyuşmaya ve karıncalanmaya neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, soğuk eller ve ayakların, aşırı soluk veya mavi renkli cildin, bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişmenin, yorgunluğun, eklem veya kas ağrısının dolaşım yetersizliğinin belirtisi olabileceğini söyledi. Akbaşak; “Kan pıhtıları, bir kan damarı içinde kısmi veya tam tıkanmalara neden olabilir. Diyabet dolaşım sistemini etkileyebilir, çünkü yüksek kan şekeri seviyeleri plak oluşumuna ve kan damarı hasarına yol açabilir. Kötü dolaşım tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Sıkıştırma sargılarının giyilmesi, uzuvlarda şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak, dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir.” dedi.

Kol uyuşmasının olası diğer nedenlerini sıraladı:

2. Periferik nöropati

Periferik damar rahatsızlığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının hastalıklarını ifade eder. Kollarda, ellerde, bacaklarda veya ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, dokunma ve sıcaklık değişimlerine karşı artan hassasiyet, kas güçsüzlüğü, kontrol edilemeyen kas seğirmesi, kas kaybı, aşırı terlemek, sıcak veya soğuk hissetmek, diyabet, bağışıklık sistemi hastalıkları, kırık veya çıkık kemiklere neden olan yaralanmalar, hormonal dengesizlikler, böbrek veya karaciğer hastalığı, B-12 vitamini eksikliğini gibi belirtileri olabilir.

3. Torasik çıkış sendromu

Torasik çıkış sendromu (TOS), köprücük kemiği ile ilk kaburga arasında geçen sinirleri ve kan damarlarını sıkıştıran bir durumu ifade eder. TOS'u olan kişiler, bir elinde uyuşma veya karıncalanma ile boyun veya kolda güçsüzlük yaşayabilir. Göğüs ve sırt kaslarını güçlendiren fizik tedavi egzersizleri, bir kişinin duruşunu iyileştirmeye ve torasik çıkıştan geçen sinir ve kan damarları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Servikal dar kanal

Servikal dar kanal boyun bölgesinde meydana gelen, omurilik ve sinir dallarının geçtiği boşluğun daralmasıdır. Kanalın içi boş alanı daraldığında, omuriliği sıkıştırır. Bu sıkıştırma kollarda veya ayaklarda uyuşukluğa veya halsizliğe neden olabilir. Boyun ve sırt ağrısına da neden olabilir. Omurgadaki boyun veya sırt yaralanmaları ve tümörler de servikal spinal stenoza katkıda bulunur. Bu durumda; ilaç, sırt telleri, fizik tedavi ve cerrahi ile tedavi edilebilir.

5. Fıtıklaşmış disk

Fıtıklaşmış bir disk, diskin yumuşak çekirdeği dış kısmındaki bir çatlaktan geçtiğinde ortaya çıkar. Fıtıklaşmış bir disk çevredeki sinirlere baskı yapabilir, bu da kolda uyuşma veya ağrıya neden olabilir. Fıtıklaşmış diskler için tedavi seçenekleri arasında, fizik tedavi ve cerrahi uygulamalar sayılabilir.

6. Hemiplejik migren

Hemiplejik migreni olan kişiler, vücudun bir tarafında geçici zayıflık veya felç yaşarlar. Bu belirti baş ağrısından önce veya yanında ortaya çıkabilir. İnsanlar yüzünde bacak, kol veya yanda uyuşma veya karıncalanma hissedebilir. Migren ayrıca başın bir veya iki tarafını etkileyebilecek yoğun, zonklayan baş ağrılarına neden olur. Hemiplejik migren semptomları hafif ila şiddetli arasında değişir. Hemiplejik migren atağı, karışıklık, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, nöbetler ek semptomlara neden olabilir.

7. Kalp krizi

Bir kan pıhtısı veya plak oluşumu, kalbi besleyen bir veya daha fazla kan damarında kısmi veya tam bir tıkanma oluşturarak kalp krizine neden olabilir. Nadir durumlarda, damarı sıkan ve kalbe kan akışını kısıtlayan koroner arter spazmları olduğunda kalp krizi de meydana gelebilir. Yeterli oksijen almazsa, kalp kası hasar görebilir veya tamamen çalışmayı durdurabilir. Bir veya her iki kolda ağrı veya rahatsızlık, göğüste yoğun baskı, hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilen üst midede ağrı, nefes darlığı, sırt, omuz, boyun veya çenede ağrı veya uyuşma, baş dönmesi veya bayılma, mide bulantısı ve kusma, terleme olabilir. Kesin tedavi türü, tıkanıklığın konumuna, kişinin genel sağlık durumuna ve kalp krizi başladığından bu yana geçen süreye bağlı olacaktır.

8. İnme

İnme, beynin bir kısmına kan akışını kısıtladığında veya tamamen engellediğinde ortaya çıkar. Genellikle bir kolda, bacakta veya yüzün yan tarafında uyuşmaya neden olur. Bir inmenin diğer belirtileri şunlardır:

Ani, şiddetli bir baş ağrısı, görme değişiklikleri, karışıklık, konuşma zorluğu, baş dönmesi, koordinasyon kaybı olabilir. İnme, acil tıbbi tedavi gerektiren ciddi bir durumdur. Yüksek risk veya kardiyovasküler hastalık öyküsü olan kişiler, kollarında açıklanamayan uyuşma veya karıncalanma yaşarlarsa derhal tıbbi yardım almalıdır.
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