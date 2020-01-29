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Yenimahalle'nin sporcularından madalya şov

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası’nda 19 madalya kazandı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası’nda 19 madalya kazandı. Yenimahalle’nin sporcuları, kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

23-26 Ocak tarihleri arasında, minik, yıldız, ümit, genç, büyük kategorilerinde onlarca sporcunun mücadele ettiği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası’na 25 sporcu ile katılan Yenimahalle, farklı kategorilerde toplamda 19 madalya kazandı.

Hedef Türkiye şampiyonası

Yenimahalle’nin sporcularından İlkim Fatma Yaylı, yıldız bayanlarda altın madalya kazanırken, diğer bir sporcu İnci Kaptan da gümüş madalya kazandı. Şampiyonada Seymen Efe Soyaslan ve Miraç Kolukısa yıldız erkekler kategorisinde altın madalyayahak kazanırken, aynı kategoride mücadele veren İbrahim Koçak, kolunun çatladığı müsabakaya devam ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

19 Mayıs Stadyumu İsmet Iraz Taekwondo Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada gösterdikleri büyük mücadele ile 19 madalya ile dönen Yenimahalle’nin sporcuları, 3-13 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Yenimahalle’nin gençlerine güveniyorum

Yenimahalle’de çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, kendini geliştirmesi amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetlerine büyük önem verildiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’nin geleceğini düşünerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanması amacıyla ilçenin dört bir yanına spor salonları ve yüzme havuzları açtık. Yenimahalle’nin gençlerine güveniyorum. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, ilçemizi gerek yurt için de gerekse yurt dışında katıldığı turnuvalarda gururla temsil ediyor, Yenimahalle’ye büyük başarılar kazandırıyor. Turnuvada emeği geçen ve madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, onları eğiten ve destek olan hocalarına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 12:03 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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