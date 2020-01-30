Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:26 TSİ- Spor G: Bugün 09:27 TSİ

Osmanlıspor kahvaltıda buluştu

Mor-sarılı başkent ekibinde teknik heyet, oyuncular ve personel kahvaltıda bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mor-sarılı başkent ekibinin teknik heyeti, oyuncuları ve personeli kahvaltıda buluştu. Adanaspor’la oynanacak olan maç öncesi Ümitköy Elizinn Patisserie & Restaurant’ta bir araya gelen mor-sarılılar, antrenmanlardan uzak keyif dolu sohbette bulundu.

Başkent ekibi akşam saatlerinde ise yaptığı tek antrenmanla Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor taktiklere başladı mask
Osmanlıspor taktiklere başladı
Adanaspor hazırlıkları başladı mask
Adanaspor hazırlıkları başladı
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı
Derbi hazırlıkları başladı mask
Derbi hazırlıkları başladı
Osmanlıspor yenilendi mask
Osmanlıspor yenilendi
Boluspor hazırlıkları tamamlandı mask
Boluspor hazırlıkları tamamlandı
Başkent ekibi taktiğe devam etti mask
Başkent ekibi taktiğe devam etti
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı mask
Osmanlıspor, taktik ve gol çalıştı
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Bugün 09:26 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor kahvaltıda buluştu mask
Osmanlıspor kahvaltıda buluştu
Osmanlıspor taktiklere başladı mask
Osmanlıspor taktiklere başladı
Adanaspor hazırlıkları başladı mask
Adanaspor hazırlıkları başladı
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı
Derbi hazırlıkları başladı mask
Derbi hazırlıkları başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti mask
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL