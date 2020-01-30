Osmanlıspor kahvaltıda buluştu

Mor-sarılı başkent ekibinin teknik heyeti, oyuncuları ve personeli kahvaltıda buluştu. Adanaspor’la oynanacak olan maç öncesi Ümitköy Elizinn Patisserie & Restaurant’ta bir araya gelen mor-sarılılar, antrenmanlardan uzak keyif dolu sohbette bulundu.
Başkent ekibi akşam saatlerinde ise yaptığı tek antrenmanla Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz