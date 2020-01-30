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Altındağ’da deprem dayanışması

Altındağ’da depremzedeler için dayanışma devam ediyor.

Elif Duman
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Altındağlı vatandaşlar, resim başta olmak üzere çeşitli sanat eserlerinden oluşan sergiden elde edilecek geliri, depremzedelere bağışlayacak. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda, 31 Ocak Cuma günü saat 14:00’de açılışı yapılacak olan sergi, 1 hafta süreyle açık olacak.

SERGİ 1 HAFTA SÜREYLE AÇIK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Depremzedelere ısıtıcı, temizlik malzemesi, kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri gönderen Altındağlı vatandaşlar, yardım amaçlı bir de sergi açacak. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri; yağlı boya, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma ve yakma branşlarında, kendi yaptıkları eserlerini, ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan serginin açılışı, 31 Ocak Cuma günü saat 14:00’de yapılacak.

BAŞKAN BALCI'DAN BÜYÜK DESTEK

Altındağlı vatandaşları duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Elazığ ve Malatya’da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara’da, Ankara’nın kalbi Altındağ’da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptık. Yardım TIR’larımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Şimdi de Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri kendi el emeklerini sergileyip satabilecekleri bir sergide bir araya gelecekler. Sergide yapılacak satıştan elde edilecek gelir, yine depremzedelere bağışlanacak. Kendilerini bu özverili çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu destek çok anlamlı gerçekten...” dedi.

“KATKIMIZ OLURSA NE MUTLU BİZE…”

Sergiye kendi eserleriyle katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Sevim Bulut, “Eserlerimi depremde zarar gören vatandaşlarımız için satışa çıkarmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah satılır. Bize bu imkanları sağlayan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. İyi ki Altındağlıyız…” dedi.

Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyesi Kemal Özdem ise “Yağlı boya eserlerimi, ahşap yakma ve oyma eserlerimi bu sergide satışa sunuyorum. Benim de bir katkım olabilirse ne mutlu bana…” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:46 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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