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Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla tedavi edilen ve iyileşme süreci tamamlanan Pamuk isimli kedi sahibine teslim edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkan Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, masum ve güzel varlıklara her zaman sahip çıkmak zorundayız. Gerek evcil hayvanlarımız için gerekse sokak hayvanlarımız için her türlü gıda ve tıbbi desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TALEBE ANINDA CEVAP

Başkan Turgut Altınok, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisine ulaşan Sibel İmrek’in yaralı kedisi için talep ettiği tedavi hizmetinin derhal sunulması için geçtiğimiz günlerde talimat verdi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri de ağzında yırtık oluşan pamuk isimli kediyi ameliyat etti. Tedavisinin ardından iyileşme süreci tamamlanan Pamuk Keçiören 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden sahibine teslim edildi.

“VATANDAŞIMIZ TALEPLERİNİ RAHATLIKLA İLETEBİLİYOR”

Başkan Turgut Altınok, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz gerek kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için gerekse evcil hayvanlar için oldukça faydalı çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde hayvanlarımıza yönelik problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz.” dedi.

SİBEL İMREK: BAŞKANIMIZ VETERİNERLERİ HEMEN YÖNLENDİRDİ

Pamuk’un sahibi Sibel İmrek de hayvanlara karşı gösterdiği hassas tutumundan dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Başkanımıza sosyal medya aracılığıyla ulaşarak Pamuk’un tedaviye ihtiyacı olduğunu ilettim. Mesajıma hemen cevap geleceğini düşünmüyordum ama başkanımız adresimizi alarak hemen veteriner hekimleri yönlendirdi. Ameliyat ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra Pamuk’u tekrar belediyemizden teslim aldık. Başkanımız Turgut Altınok’a ve tedavi eden veterinerlere çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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Bugün 10:05 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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