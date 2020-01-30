Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:31 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:32 TSİ

​Kemik erimesi erkekleri de etkiliyor

Kemik erimesi halk arasında sadece kadınlarda görüldüğü düşünülse de erkeklerde de görülebiliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Kemik erimesi halk arasında sadece kadınlarda görüldüğü düşünülse de erkeklerde de görülebiliyor. Yaşlılık osteoporozu olarak tanımlanan kemik hastalığının özellikle 70 yaş üstü erkeklerde kemik erimesi olarak görüldüğünü söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Kadınlar gibi erkekler de kemik erimesi açısından risk grubunda. Bu yüzden her iki cinsiyet grubu da düzenli kontrollerden geçmeli” açıklamasında bulundu.

Kemik erimesi tedavi edilmediğinde en büyük riskin kırık olduğunu ve başlıca üç yerde kırık görülebildiğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Menopoz sonrası dönemde 55 yaş civarında genellikle ön kol kırıkları, 60-65 yaşlara doğru omurga kırıkları ve 70 yaş üzerinde de kalça kırıkları görülebiliyor. Özellikle istatistiklere göre 65 yaş üstünde yıllık düşme görülme sıklığı yüzde 30-40 iken, 75 yaş üzerindeki kişilerde bu oran yüzde 50’lere kadar ulaşıyor.” dedi.

Ev, düşmeleri engelleyecek şekilde düzenlenmeli

Özellikle ev içi ortam koşullarının düşmeleri önleyecek şekilde düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öktenli, “Örneğin; ev içinde zeminleri her zaman kuru tutmak, koridorlara, banyo ve tuvaletlere destek alınacak tutamaklar koymak, kablo gibi yaşlıların takılmasına neden olabilecek materyalleri açıkta bırakmamak gibi basit bazı önlemlerle riskler en aza indirilebilir.” şeklinde konuştu.

Kas erimesi ortaya çıkmadan önlenmeli

Gençlikte total vücut kütlenin yaklaşık üçte birini oluşturan kas kütlesi, 75 yaşa kadar yarı yarıya azalıyor. Bu nedenle kas erimesinde önemli olan şeyin ortaya çıkmadan önlenmesi olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Bunun için de dengeli beslenmeye ek olarak düzenli egzersiz ön plana çıkıyor. Hafif ağırlıklar kullanılarak yapılacak kas dayanıklılık egzersizleri, hem kas - kan akımını hem de sinirsel uyarımı düzenler. Sonuçta, düşme riski önemli oranda azalır, hareketlilik ve bağımsız yaşama yetisi artmış olur.

Kemik erimesinden korunmanın ve genç kalmanın 5 yolu

Prof. Dr. Çağatay Öktenli kemik erimesinin büyük sağlık sorunlarına yol açmaması için alınabilecek önlemleri 5 maddede sıraladı:

Fiziksel iyilik: Bilinçli ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştir, düzenli fiziksel aktivite yap.

Zihinsel iyilik: Beynini sürekli okuyarak, izleyerek, dinleyerek uyar, problem ve bulmaca çözerek zihinsel aktivitelerini canlı tut. Hobi edinerek boş zamanlarını değerlendir.

Sosyal iyilik: Akraba ya da çevrendeki diğer insanlarla iyi iletişim kur, topluma ve çevreye pozitif katkıda bulunabilmek için çaba göster.

Manevi iyilik: Hangi yaşta olursan ol, sürekli hayatta bir amaç edin, güçlü etik değerlere sahip ol.

Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendine karşı olan hislerini, düşüncelerini anla ve paylaş.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Alkolik nöropati elleri ve ayakları etkiliyor mask
Alkolik nöropati elleri ve ayakları etkiliyor
Yıllarca karın ağrısının nedeni bulunamadı! mask
Yıllarca karın ağrısının nedeni bulunamadı!
Çocuklar için ip uçları mask
Çocuklar için ip uçları
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni mask
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir mask
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat! mask
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat!
Grip hamileleri tehdit ediyor mask
Grip hamileleri tehdit ediyor
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt mask
Doğru proteinin sırrı her gün iki bardak süt
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın! mask
Anne babalar dikkat! Israrla yemek yedirmeye çalışmayın!

Bugün 10:31 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Alkolik nöropati elleri ve ayakları etkiliyor mask
Alkolik nöropati elleri ve ayakları etkiliyor
​Kemik erimesi erkekleri de etkiliyor mask
​Kemik erimesi erkekleri de etkiliyor
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni mask
Kol uyuşmasının sekiz olası nedeni
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir mask
Diz sakatlığı zamanında tedavi edilmezse futbolcunun kariyeri bitebilir
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat! mask
Uyku ve yeme ihtiyacı artıyorsa dikkat!
Grip hamileleri tehdit ediyor mask
Grip hamileleri tehdit ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti mask
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL