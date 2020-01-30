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Alkolik nöropati elleri ve ayakları etkiliyor

Alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığı olan alkolik nöropati, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ayak ve ellerde uyuşma, karıncalanma, yanma ve hissizlik şeklinde şikayetler ortaya çıkıyor, kimi zaman ağrı da görülüyor. Uzmanlar beslenme bozukluğunun eşlik ettiği hallerde hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkat çekiyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, kişinin yaşam kalitesini düşüren alkolik nöropatiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi oluşuyor

Alkol kullanımına bağlı nöropatinin, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Alkole bağlı nöropati ayak ve ellerde uyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, yanma ve hissizlik gibi belirtiler ile seyrederek hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen de aşırı ağrı belirtilerı ile seyredebilir.” dedi.

Beslenme bozukluğu varsa daha şiddetli seyrediyor

Alkol kullanımı berberinde beslenme bozukluğu veya malnutrisyon ( Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıklar) varsa nöropati daha sık görülmekte, şiddeti ve seyri çok daha ağır olmaktadır.” uyarısında bulundu.

Tedavide beslenme düzenleniyor

Tanı için kan tahlilleri ile beraber elektromiyografi veya EMG denilen tetkiklerin yapıldığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, tedavinin beslenmenin düzenlenmesi ve alkol kullanımının doktor kontrolünde kesilmesinden oluştuğunu söyledi. Dr. Celal Şalçini, alkole bağlı nöropatinin hastalığın şiddetine göre düzelebildiğini ancak bazen kalıcı da olabildiğine dikkat çekti.
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