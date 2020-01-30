Madalyaya kulaç attılar

Etimesgut Belediyesi tesislerinde yüzme öğrenen kursiyerler arasında yüzme yarışması düzenlendi. Belediyeye ait 5 tesisteki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğrenen çocuklar, kıyasıya yarıştılar.

Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışmada Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi, Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri kursiyerleri katıldı.

Yarışmanın startını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel verdi. Etimesgut'a içerisinde kapalı yüzme havuzu, eğitim alanları ve birçok sosyal kültürel donatının tesisler kazandırdıklarını söyledi.

Ankara'nın en çok havuzu bulunan ilçelerinin başında Etimesgut'un geldiğini ifade eden Demirel, "Bu havuzlarımızda yüzme öğrenen yavrularımız şimdi yüzme yarışmalarına katılıyorlar. Geleceğin şampiyon yüzücülerinin bizim tesislerimizden çıkacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyalarını da Başkan Demirel verdi. Yarışmayı ailelerde heyecanla takip ettiler.

Çocukların güvenliği için yüzme hocaları ve can kurtaranlar da yarışmayı dikkatle izlediler. Dereceye girenler yüzme hakemlerince kurallara uygun bir şekilde dereceleri not edilerek tespit edildi. Yarışma, gelecek vaat eden geleceğin şampiyon sporcularını belirlemek için de önemli imkan sundu.