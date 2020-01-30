Yenimahalle’nin yardım eli deprem bölgesinde

Yenimahalle Belediyesi'nin Elazığ ve çevre illerde etkili olan depremin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar bölgeye ulaştı. 3 kamyon dolusu gıda ve giyim eşyası Elazığ'a bağlı köylerde ve Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde dağıtılmaya başladı. Tüm yardımlar tutanakla köy muhtarlarına teslim ediliyor.

Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Yenimahalle’den yola çıkan yardım kamyonları bölgeye ulaştı. Elazığ’a 1 kamyon, Malatya’ya ise 2 kamyon dolusu temel ihtiyaç maddesi temin edildi. Kamyonlarda bulunan tamamı yeni battaniye, kadın-erkek bot, kaban, atkı, bere, çocuk bezi ile çaydan şekere, salçadan yağa ve makarnaya kadar çeşitli ihtiyaçları kapsayan 21 palet gıda maddesi ve içme suyu köylerde dağıtılıyor.

Yaşar, deprem bölgesini ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da gerçekleştirdiği toplantı öncesi Malatya'ya ve bölgede yaşayan vatandaşların acılarını paylaşmak için Elazığ'a giden, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Allah bu acıları bir daha göstermesin. Türkiye, doğusuyla batısıyla bir deprem bölgesi. Ciddi fay hatlarının geçtiği bir vatanda yaşıyoruz. Deprem olduğu zaman depremi nasıl ucuz atlatabiliriz diye bilim adamları, siyasetçiler, halk, medya konuşuyor ama depremden bir süre sonra yine eski yaşantımıza dönüyoruz. Deprem gerçeğini bilerek yapılar yaparsak, altyapı yaparsak, ona göre kendimizi, deprem gerçeğine göre vatandaşımızı bilinçli bir hale getirirsek mal ve can kaybı olmaz. Bunun olmadığı ülkeler de var. 7'nin üzerinde şiddetli deprem olan ülkelerde can kaybı duymuyoruz ama Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Bunların yaşanmaması içinde hepimizin el ve gönül birliğiyle depreme göre ülkemizi hazırlamak, kaynaklarımızı o şekilde kullanmak için çaba sarf etmeliyiz. Eğitimle bunu insanlarımıza anlatmalıyız.” dedi.