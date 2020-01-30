Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Belediye G: Bugün 11:46 TSİ

Yenimahalle’nin yardım eli deprem bölgesinde

Yenimahalle Belediyesi'nin Elazığ ve çevre illerde etkili olan depremin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar bölgeye ulaştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi'nin  Elazığ ve çevre illerde etkili olan depremin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar bölgeye ulaştı. 3 kamyon dolusu gıda ve giyim eşyası  Elazığ'a bağlı köylerde ve Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde dağıtılmaya başladı. Tüm yardımlar tutanakla köy muhtarlarına teslim ediliyor.

Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Yenimahalle’den yola çıkan yardım kamyonları bölgeye ulaştı. Elazığ’a 1 kamyon, Malatya’ya ise 2 kamyon dolusu temel ihtiyaç maddesi temin edildi. Kamyonlarda bulunan tamamı yeni battaniye, kadın-erkek bot, kaban, atkı, bere, çocuk bezi ile çaydan şekere, salçadan yağa ve makarnaya kadar çeşitli ihtiyaçları kapsayan 21 palet gıda maddesi ve içme suyu köylerde dağıtılıyor.

Yaşar, deprem bölgesini ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da gerçekleştirdiği toplantı öncesi Malatya'ya ve bölgede yaşayan vatandaşların acılarını paylaşmak için Elazığ'a giden, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Allah bu acıları bir daha göstermesin. Türkiye, doğusuyla batısıyla bir deprem bölgesi. Ciddi fay hatlarının geçtiği bir vatanda yaşıyoruz. Deprem olduğu zaman depremi nasıl ucuz atlatabiliriz diye bilim adamları, siyasetçiler, halk, medya konuşuyor ama depremden bir süre sonra yine eski yaşantımıza dönüyoruz. Deprem gerçeğini bilerek yapılar yaparsak, altyapı yaparsak, ona göre kendimizi, deprem gerçeğine göre vatandaşımızı bilinçli bir hale getirirsek mal ve can kaybı olmaz. Bunun olmadığı ülkeler de var. 7'nin üzerinde şiddetli deprem olan ülkelerde can kaybı duymuyoruz ama Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Bunların yaşanmaması içinde hepimizin el ve gönül birliğiyle depreme göre ülkemizi hazırlamak, kaynaklarımızı o şekilde kullanmak için çaba sarf etmeliyiz. Eğitimle bunu insanlarımıza anlatmalıyız.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor mask
Çocuklar tatillerini sporla geçiriyor
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor mask
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri mask
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri
Çankaya’da eğitime engel yok mask
Çankaya’da eğitime engel yok
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor mask
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele mask
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele
Madalyaya kulaç attılar mask
Madalyaya kulaç attılar
Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi mask
Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi
Mamak Belediyesi Elazığ’da mask
Mamak Belediyesi Elazığ’da
Altındağ’da güvenli parklar mask
Altındağ’da güvenli parklar

Bugün 11:30 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor mask
Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri mask
İkinci Bahar'da "Eklem Ağrıları" semineri
Çankaya’da eğitime engel yok mask
Çankaya’da eğitime engel yok
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor mask
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele mask
Kadınlar arası dart turnuvasında kıran kırana mücadele
Madalyaya kulaç attılar mask
Madalyaya kulaç attılar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti mask
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti
Altındağ’ın yardımları yola çıktı mask
Altındağ’ın yardımları yola çıktı
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü mask
1250 metrede sağlıklı yaşam yürüyüşü
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL