Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolü ile “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında altıncı yılına giren “İyi Dersler Şoför Amca” projesi her geçen yıl daha da gelişmeye ve etkisini artırmaya devam ediyor. Bu yıl iş birliği protokolüne dahil olan Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte daha da güçlenen proje kapsamında; öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin gelişimine ve öğrencilerin trafik güvenliği bilincin artması konusunda katkı sağlamaya devam edecek.

“Taşımalı eğitim alanında koordinasyonu artırıyor”

İyi Dersler Şoför Amca projesinin ülkemizdeki uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden birisi olduğunu dile getiren Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK, projeye dahil olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Çolak, birçok paydaşın bu proje etrafında biraraya gelmesinin bu alandaki sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri kapsamlı bir şekilde ortaya çıkardığını ve öğrenci taşımacılığı alanındaki koordinasyonu artırdığını ifade etti.

5 yılda 46 bin şoför ve 33 bin öğrenciye erişim sağlandı

Taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitesinin geliştirilmesini sağlayan proje ile bugüne kadar 50 ilde, 46 binin üzerinde servis şoförü ve 33 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.