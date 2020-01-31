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Turizmde 2019 Hedeflerine Ulaşıldı

Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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“Toplam Ziyaretçi 51,7 Milyon, Turizm Geliri 34,5 Milyar Dolar”

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın son çeyreğini kapsayan, yurt dışı ikametli vatandaş ve turizm gelir-gider istatistikleri açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14,11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı. 

TÜİK'den açıklanan rakamlara göre ise, Türkiye’ye 2019 yılında, yine bir önceki yıla göre yüzde 0,98 artışla 6 milyon 688 bin 912 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

Türkiye’nin turizm geliri de yüzde 17 arttı ve 2019 yılında toplam 34,5 milyar dolar, kişi başı ortalama harcama 666 dolar oldu. Gecelik kişi başına harcama ise 68 dolar olarak gerçekleşti.

 En Çok Ziyaretçi Rusya’dan

Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı.

Sıralamada; Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izledi.

Aralık’ta Artış Yüzde 10,11

Türkiye’ye geçtiğimiz Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,11 artışla 2 milyon 147 bin 878 yabancı ziyaretçi geldi.

 Aralık 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 10,99 artışla Bulgaristan birinci, yüzde 7,60 artışla Almanya ikinci, yüzde 17,48 artışla Gürcistan üçüncü sırada oldu. Gürcistan’ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

 En Çok Giriş Yapılan İller 

Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında ise yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci, yüzde 32,51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya ikinci, yüzde 9,65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne üçüncü, yüzde 7,15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla dördüncü, yüzde 5,09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin beşinci sırada yer aldı.
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