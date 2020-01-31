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Ankara'lılar Atoderm Tırı'nda cilt analizi yaptırdı

Bioderma’nın cilt kuruluğuna karşı çözüm sunan Atoderm ile Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve cilt kuruluğuna karşı farkındalık yaratmak için ‘Atoderm Senin Şehrinde’ Roadshow etkinliğinin dördüncü durağı Ankara oldu!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Toplumu bilinçlendirmek amacıyla başlatılan projenin moderatörlüğünü üstlenen ünlü sunucu Oylum Talu, katılımcıları proje hakkında bilgilendirirken Uçan Baba adıyla tanınan influencer Ali Taylan Çulpan ve Uzman Dermatolog Mehmet Sakman ile söyleşiler yaptı.

Gücünü biyolojiden alan Bioderma, cilt kuruluğuna karşı çözüm sunan Atoderm ile Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve cilt kuruluğuna karşı farkındalık yaratmak için ‘Cilt Kuruluğuna Karşı İhtiyacın Nem, Çözüm Atoderm’ sloganıyla bir roadshow projesi başlattı. 7 il dolaşacak Atoderm Tır’ının dördüncü durağı  Ankara oldu!

Ankara’da Kentpark AVM meydanında gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü ünlü sunucu Oylum Talu üstlendi. Atoderm Tırı’nın yer aldığı etkinlikte katılımcılar doktor ve eczacılar aracılığıyla cilt kuruluğu ve atopik dermatit rahatsızlığı hakkında bilgilendirildi. Atorderm Tır’ında cilt analiz odalarında danışmalık yapan uzman dermatologlar, katılımcıların cilt analizlerini yaparak, rahatsız oldukları konular hakkında özel bilgiler vererek danışmanlık yaptılar.

Tüm gün süren etkinlikte ünlü sunucu Oylum Talu, cilt kuruluğu ve cilt kuruluğuna dair yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yardımcı bilgiler sağlanması amacıyla Uzman Dermatolog Mehmet Sakman ile cilt kuruluğu ve atopik dermatit rahatsızlığı hakkında söyleşi yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Aynı zamanda Uçan Baba adıyla tanınan influencer Ali Taylan Çulpan ile cilt bakım rutinleri ve babalık üzerine bir sohbet gerçekleştirilirken Bioderma Atoderm Tırı’nda bir cilt analizi deneyimi de gerçekleştirildi.

Proje hakkında açıklama yapan Oylum Talu “Bioderma’nın yıllardır sadece eczanelerde satılması ve her cildin ihtiyacına uygun formüller geliştirmesi sayesinde benim de hayatımda güvenerek yer verdiğim bir marka… Özellikle de anne olduktan sonra Atoderm serisini bebek, çocuk ve yetişkinlere uygun, cilt kuruluğuna karşı etkili ve güvenilir olması nedeniyle ikizlerime güvenle kullanıyorum. Bir ilki gerçekleştiren Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler yani atopik dermatit için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak Türkiye’nin cilt haritasını çıkarıyor. Sosyal sorumluluğu kendisine görev edinmiş bir markayla buluşmak beni ayrıca heyecanlandırıyor. Bu projede yer almaktan da çok mutluyum.” dedi.
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Bugün 11:28 TSİ - Sağlık

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