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İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni

Yenimahalle Belediyesi’nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik ilçenin dört bir yanına açmış olduğu İkinci Bahar Yaşlı Yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik ilçenin dört bir yanına açmış olduğu İkinci Bahar Yaşlı Yaşam merkezlerinde sosyal ve kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Şentepe bölgesinde bulunan vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimleri düşünülerek hizmete açılan Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi.

Arabaşı İkinci Bahar sofrasında

Yozgat ilçe ve köylerinde sevilerek yenilen Arabaşı yemeği, ikinci bahar sakinlerinin hazırladığı sofralarda keyifle sunuldu. Etkinlikte bir gün öncesinden hazırladıkları hamuru kesen İkinci Bahar üyeleri, özenle kurulan sofrada hep birlikte Arabaşı yuttu.

“İkinci bahar birlik ve beraberliğin merkezidir”

İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezinin, insanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten İkinci Bahar sakinleri “Yenimahalle Belediyesi’nin mahallemize kazandırdığı bu tesiste sağlık, eğitim, beslenme gibi birçok seminere katılıyoruz. Daha önce öğrenme fırsatı bulamadığımız konular hakkında bilgi sahibi oluyor, beraber vakit geçirme şansını yakalıyoruz. Bugün birlikte hazırladığımız Arabaşı yemeği kültürümüzün bir parçasıdır. Mahalle sakinleri olarak, beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz Arabaşı şöleninde aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylesine anlamlı bir tesisi mahallemize kazandıran Yenimahalle Belediyesi’ne ve hoşgörülü personeline teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:39 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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