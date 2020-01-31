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“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen " 5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. 180 yıllık tecrübesiyle ülkesine birçok alanda başarılı hizmet sunan PTT AŞ, Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü’nün sahibi oldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Anadolu Medya Ödülleri” töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Ulusal, yerel gazeteci ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının katıldığı ayrıca basın mensuplarına farklı dallarda ödüllerin takdim edildiği törende Türkiye’nin önemli kuruluşlarından PTT AŞ’ye ‘Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü’ takdim edildi.

180 yıllık geçmişiyle her alanda ulaşılabilir ve güvenli hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten’e, bu anlamlı ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

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