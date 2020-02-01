Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:16 TSİ- Belediye G: Bugün 10:31 TSİ

Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru 

Altındağ'da depremzedeler için dayanışma devam ediyor. Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı sergi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ'da depremzedeler için dayanışma devam ediyor. Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı sergi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda açıldı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi. İlk gün, ürünlerin tamamına yakını satıldı. 

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Depremzedelere ısıtıcı, temizlik malzemesi, kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri gönderen Altındağlı vatandaşlar, yardım amaçlı bir de sergi açtı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri; yağlı boya, hat, tezhip, ebru, mozaik, ahşap oyma ve yakma branşlarında, kendi yaptıkları eserlerini, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği serginin ilk gününde, ürünlerin büyük çoğunluğu satıldı. 

BAŞKAN BALCI'DAN BÜYÜK DESTEK

Serginin açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sergideki eserlerle yakından ilgilendi. Kendisi de bir tablo satın alan Başkan Balcı “Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara'da, Ankara'nın kalbi Altındağ'da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptık. Yardım TIR'larımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Şimdi de Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri kendi el emeklerini sergileyip satabilecekleri bir sergide bir araya geldiler. Sergiye eserlerini bağışlayan Altındağlı vatandaşlarımıza ve bu eserleri satın alarak bu güzel çabaya destek olan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

“MANEVİ DEĞERLERİNE PAHA BİÇİLEMEZ…”

Sergiden bir yağlı boya eser, birkaç adet de ahşap oyma eser satın alan Meliha Türk “Buraya eserleri görmek ve destek olmak için geldim. Çok güzel düşünülmüş bir iş gerçekten… Bir tablo, birkaç adet de ahşap oyma eser satın aldım. Bu eserlerin maddi değerinin önemi yok, benim gözümde hepsi paha biçilemez… Çünkü manevi olarak bize kattıkları ve depremzede kardeşlerimize katacakları çok daha değerli…” ifadelerini kullandı. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Türk “Altındağ Belediye Başkanı’nı ve Altındağ Belediyesi’ni de bu güzel düşüncelerinden dolayı tebrik ederim.” dedi. 

"NE MUTLU BANA..."

Sergiye kendi eserleriyle katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Sevim Bulut, "Eserlerimi depremde zarar gören vatandaşlarımız için satışa çıkarmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah satılır. Bize bu imkanları sağlayan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. İyi ki Altındağlıyız..." dedi. Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyesi Kemal Özdem ise "Yağlı boya eserlerimi, ahşap yakma ve oyma eserlerimi bu sergide satışa sunuyorum. Benim de bir katkım olabilirse ne mutlu bana..." ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadının İnsan Hakları Eğitimi Devam Ediyor mask
Kadının İnsan Hakları Eğitimi Devam Ediyor
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı mask
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı
27. Adalet ve Demokrasi Haftası Nazım'da son buldu mask
27. Adalet ve Demokrasi Haftası Nazım'da son buldu
Keçiören Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi kardeş oldu mask
Keçiören Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi kardeş oldu
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap mask
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap
Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır mask
Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır
Kursiyerlerden gitar konseri mask
Kursiyerlerden gitar konseri
Sincan’da öfke kontrolü eğitimi mask
Sincan’da öfke kontrolü eğitimi
YENİMEK'in cam sanatçısına mesleki başarı ödülü mask
YENİMEK'in cam sanatçısına mesleki başarı ödülü
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni mask
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni

Bugün 10:16 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı mask
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı
Keçiören Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi kardeş oldu mask
Keçiören Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi kardeş oldu
Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır mask
Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır
Kursiyerlerden gitar konseri mask
Kursiyerlerden gitar konseri
Sincan’da öfke kontrolü eğitimi mask
Sincan’da öfke kontrolü eğitimi
YENİMEK'in cam sanatçısına mesleki başarı ödülü mask
YENİMEK'in cam sanatçısına mesleki başarı ödülü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti mask
​Corona virüsü dünyanın en büyük fuarını erteletti
Başkan Altınok: “Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz” mask
Başkan Altınok: “Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz”
Sülükte Korona riski! mask
Sülükte Korona riski!
Yıllarca karın ağrısının nedeni bulunamadı! mask
Yıllarca karın ağrısının nedeni bulunamadı!
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor mask
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL