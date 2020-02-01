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27. Adalet ve Demokrasi Haftası Nazım'da son buldu

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen “27. Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında gerçekleştirilen “İsterler ki Susalım” adlı programa ev sahipliği yaptı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen “27. Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında gerçekleştirilen “İsterler ki Susalım” adlı programa ev sahipliği yaptı.

24 Ocak 1993 yılında Ankara’da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve Hukukçu-Yazar Muammer Aksay anısına düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yetkilileri, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

Yaşar, “Beden ölür, düşünceler yaşar”

Ankara Kulübü ve ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu Mezunlarının Seymen ve Bacıeren gösterisi ile başlayan programda beğenilen sanatçı Haldun Karabudak, Uğur Mumcu’nun sevdiği türküleri gecenin anısına dinleyiciler için seslendirdi.

Programın açılışında katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türk basının korkusuz kalemi Uğur Mumcu, korkaklığın, tepkisizliğin, yandaşlığın, kalem satmanın neredeyse olağan hale geldiği günümüz de ödün vermeyen güçlü kişiliği ile 27 yıldır önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Kişisel çıkarlarını millet ve devletten üstün tutanlar, özgürlük ve düşünce düşmanı olanlar için elbette Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç gibi gerçeğin peşinde olan insanlar tehlike arz ediyordu. Aydınlığa, Atatürk devrimlerine, tam bağımsızlığa karşı çıkanlar, halkın çıkarlarını gözeten aydınları ortadan kaldırmak için çalıştılar.” dedi.

“Mumcu, gazeteci nasıl olunur sorusunun yanıtıdır”

Demokrasilerde 4’üncü kuvvet olarak bilinen ve halkı aydınlatma görevini üstlenmesi gereken medya ve gazetecilerin ibretlik durumlarını günümüzde izliyoruz diyerek sözlerine devam eden Yaşar “Her akşam televizyonlarda iktidar ile iş ortakları olan ve her konudan anlayan aynı insanlar kanal kanal gezerek içi boş konuşmalar yapıyor. Uğur Mumcu bu anlayışa inat araştırmacı gazeteci nasıl olunur sorusunun cevabını temsil etmektedir. Aydınlık yarınlarımız ve ülkemiz için Uğur gibi korkmadan, yılmadan bir olmalı birlikte mücadele etmeli, umutsuz olmamalıyız. Geçmişimize ve geleceğimize ışık tutan aydınlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:02 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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