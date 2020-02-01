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Kadının İnsan Hakları Eğitimi Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçme amacıyla başlattığı “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 2020 yılında da devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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18 yaşını geçmiş tüm kadınların katılabildiği eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sosyal ve ekonomik hakların bilincine varılmasını amaçlayan eğitim, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve çeşitli Çankaya Evleri’nde veriliyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçme amacı taşıyan “Kadının İnsan Hakları” eğitimlerine devam ediyor. 18 yaşını geçmiş tüm kadınlara ücretsiz olarak verilen eğitim için semtlerde bulunan Çankaya Evleri’ne ve Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmak yeterli oluyor.

Çankaya Belediyesinin Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında 16 hafta süren eğitim, sosyal ve ekonomik haklar, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularını kapsıyor.

Kadının insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliği inceleniyor. Eğitimde, toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk yetiştirme, kadın hareketi ve feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de yer alıyor.
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Bugün 11:16 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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