Bayat ekmekten harika lezzetler

Altındağlı kadınlar önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attılar. Kadınlar, ekmek israfını önlemek ve ekmeği israf etmemenin önemine dikkat çekmek için, bayat ekmeği değerlendirerek yemek yapma yarışması gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, bayat ekmeği dönüştürerek lezzetli yemekler ortaya çıkardı.

BAYAT EKMEKLER LEZZETE DÖNÜŞTÜ

En lezzetli yemeğe imza atabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, ortaya çıkardıkları yemek çeşitleriyle görenleri şaşırttı. Bayat ekmeği değerlendirerek yapılan “ Bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek köftesi, ekmek tatlısı, mantı, bayat ekmek pizzası, bayat ekmekten tavuklu tirit” gibi yemekler katılımcıların büyük beğenisini topladı. El emeklerini beğeniye sunan kadınlar arasından seçimi, yine merkez üyesi kadınlar yaptı. Yapılan tadımlar, ekmeği değerlendirme yöntemi ve yaratıcılık gibi konularda detaylı incelemeler yapılması sonucunda, merkez üyeleri Hatice Kayış, Hülya Özkan ve Zekiye Acar ilk 3’e girmeyi başardı.

“EKMEK İSRAFINA SON”

Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Hatice Kayış, amaçlarının ekmek israfının önüne geçmek olduğunu söyledi. Herkesin ekmek israfını önlemek için çaba göstermesini isteyen Kayış “Annelerimiz ekmeği hiç atmazdı. Bayat ekmeği değerlendirerek yemekler yaparlardı. Biz de onlardan gördük. Yıllar içerisinde kendi becerimizi de işin içine katınca bayat ekmekten çok lezzetli yemekler yapmaya başladık. Önemli olan atmamak, değerlendirmek…” dedi. En beğenilen ilk 3 lezzetten birini yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hülya Özkan ise kazananın her zamanki gibi Altındağlı kadınlar olduğunu dile getirdi. Özkan “Ekmeği israf etmemek çok önemli… Bayat ekmekleri değerlendirerek oldukça başarılı yemekler yapabiliriz. Hem lezzetli hem sağlıklı, hem de ekonomik oluyor.” ifadelerini kullandı.