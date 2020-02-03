Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:09 TSİ- Belediye G: Bugün 13:52 TSİ

Bayat ekmekten harika lezzetler

Altındağlı kadınlar bayat ekmek deyip geçmedi, bayat ekmelerle harika lezzetlere imza attı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağlı kadınlar önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attılar. Kadınlar, ekmek israfını önlemek ve ekmeği israf etmemenin önemine dikkat çekmek için, bayat ekmeği değerlendirerek yemek yapma yarışması gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar,  bayat ekmeği dönüştürerek lezzetli yemekler ortaya çıkardı. 

BAYAT EKMEKLER LEZZETE DÖNÜŞTÜ

En lezzetli yemeğe imza atabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, ortaya çıkardıkları yemek çeşitleriyle görenleri şaşırttı. Bayat ekmeği değerlendirerek yapılan “ Bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek köftesi, ekmek tatlısı, mantı, bayat ekmek pizzası, bayat ekmekten tavuklu tirit” gibi yemekler katılımcıların büyük beğenisini topladı. El emeklerini beğeniye sunan kadınlar arasından seçimi, yine merkez üyesi kadınlar yaptı. Yapılan tadımlar, ekmeği değerlendirme yöntemi ve yaratıcılık gibi konularda detaylı incelemeler yapılması sonucunda, merkez üyeleri Hatice Kayış, Hülya Özkan ve Zekiye Acar ilk 3’e girmeyi başardı. 

“EKMEK İSRAFINA SON” 

Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Hatice Kayış, amaçlarının ekmek israfının önüne geçmek olduğunu söyledi. Herkesin ekmek israfını önlemek için çaba göstermesini isteyen Kayış “Annelerimiz ekmeği hiç atmazdı. Bayat ekmeği değerlendirerek yemekler yaparlardı. Biz de onlardan gördük. Yıllar içerisinde kendi becerimizi de işin içine katınca bayat ekmekten çok lezzetli yemekler yapmaya başladık. Önemli olan atmamak, değerlendirmek…” dedi. En beğenilen ilk 3 lezzetten birini yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hülya Özkan ise kazananın her zamanki gibi Altındağlı kadınlar olduğunu dile getirdi. Özkan “Ekmeği israf etmemek çok önemli… Bayat ekmekleri değerlendirerek oldukça başarılı yemekler yapabiliriz. Hem lezzetli hem sağlıklı, hem de ekonomik oluyor.” ifadelerini kullandı. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler mask
Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler
Çankaya’nın kütüphaneleri yeni döneme hazır mask
Çankaya’nın kütüphaneleri yeni döneme hazır
Yaşar, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldi mask
Yaşar, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldi
Yenimahalleli miniklere ücretsiz tiyatro keyfi mask
Yenimahalleli miniklere ücretsiz tiyatro keyfi
Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı mask
Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı
Tatillerini rengârenk geçirdiler mask
Tatillerini rengârenk geçirdiler
Yazar yağmuru devam ediyor mask
Yazar yağmuru devam ediyor
6 bin bebeğe doğum hediyesi mask
6 bin bebeğe doğum hediyesi
Yenimahalle’de aletli pilates atağı mask
Yenimahalle’de aletli pilates atağı
Sayokan’da kemerler sahiplerini buldu mask
Sayokan’da kemerler sahiplerini buldu

Bugün 11:09 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler mask
Engelliler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserinde eğlendiler
Çankaya’nın kütüphaneleri yeni döneme hazır mask
Çankaya’nın kütüphaneleri yeni döneme hazır
Yaşar, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldi mask
Yaşar, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldi
Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı mask
Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı
Tatillerini rengârenk geçirdiler mask
Tatillerini rengârenk geçirdiler
Yazar yağmuru devam ediyor mask
Yazar yağmuru devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Sülükte Korona riski! mask
Sülükte Korona riski!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti
Coronavirüs ile ilgili merak edilen 9 soru 9 cevap mask
Coronavirüs ile ilgili merak edilen 9 soru 9 cevap
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni mask
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni
Tedavi edilmeyen reflü kansere yol açabilir mask
Tedavi edilmeyen reflü kansere yol açabilir
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru  mask
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru 

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL