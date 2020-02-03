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Yenimahalleli miniklere ücretsiz tiyatro keyfi

Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro günleri tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklar için derlediği masallarla bilinen Fransız yazar Charles Perrault’un eserinden uyarlanan “ Kırmızı Başlıklı Kız” minik tiyatro severler ile buluştu.

Dört mevsim Tiyatro Salonu’nu dolduran yüzlerce minik Yenimahalleli, HUN Çocuk Tiyatrosu tarafından düzenlenen dostluk ve sevgi temalı “Kırmızı Başlıklı Kız” tiyatro oyununu heyecanla izledi.

Minik tiyatro severler eğlenirken öğrendi

Yediden yetmişe herkesin sevdiği ve bildiği masalın müzikli çocuk oyununu meraklı bakışlarla izleyen minik tiyatro severler aileleri ile birlikte keyif dolu dakikalar yaşadı. 4-12 yaş arası çocuklara yabancılara karşı dikkatli olunması gerektiği ve büyüklerin sözünden çıkmanın ne gibi tehlikelere yol açacağını anlatan mesajlar veren tiyatro oyununun ilk perdesi minik izleyicilerden tam not aldı.

Son perde 23 Şubat’ta

2 Şubat Pazar günü saat 13.00’da ilk gösterimini yapan “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli müzikli tiyatro oyunu 23 Şubat’a kadar her Salı saat 10.00’da, her Pazar saat 13.00’da ve her Perşembe saat 14.00’da sahnelenecek. Okullar için randevu almak isteyenler 526 25 38’i arayarak rezervasyon yaptırabilirler.
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Bugün 11:38 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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