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​Setur’dan Sevgililer Günü rotaları

Setur, Sevgililer Günü’nü yurt dışında bir seyahate çıkmak için fırsat olarak görenlere farklı rotalar öneriyor.

Elif Duman
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Setur, Sevgililer Günü’nü yurt dışında bir seyahate çıkmak için fırsat olarak görenlere farklı rotalar öneriyor. Sakin ve romantik bir seyahat isteyenlere Prag ya da Laponya turunu, yaz havası yaşayıp denize girmek isteyenler için de Dubai turu seçeneklerini sunuyor. Setur, hazırladığı özel ve avantajlı yurt dışı turlarıyla Sevgililer Günü için gidilebilecek en güzel yerleri görme fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için birbirinden avantajlı yurt dışı tur önerileri sunuyor. Henüz tatil planı yapmayanlar için Avrupa, Laponya ve Dubai gibi farklı rotalara turlar düzenleyen Setur’un, Sevgililer Günü’nü kapsayan yurt dışı destinasyonları büyük ilgi görüyor.

Sevgililer Günü yurt dışı tur önerileri

Sevgililer Günü’nü Orta Avrupa’nın mistik, sakin ve dingin havasında geçirmek isteyenleri Setur, 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Prag turuna davet ediyor. Vltava Nehri üzerine inşa edilen köprüleriyle gizemli bir üne sahip olan Prag, tarihi sokaklarıyla da ziyaretçilerini 9. yüzyıl Avrupası’na davet ediyor. Prag’ın Karlovy Vary bölgesi gezisiyle tatil severler, Çek Cumhuriyeti’nin sağlık şehri olarak da bilinen termal bölgesini yakından tanıma şansı buluyorlar. Ayrıca düzenlediği özel turla dileyen herkesi 600 yıllık bir handa yer alan Orta çağ restoranına davet eden Setur, misafirlerine Orta Çağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, dansçılar ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlerken, Çek mutfağının yerel tatlarını deneme olanağı sunuyor. Turun son günü ise Sevgililer Günü tatili için Setur’u seçen çiftler İkinci Dünya Savaşı’nda neredeyse tamamen yıkılan ve küllerinden yeniden doğan Dresden efsanesini yaşama şansı elde ediyorlar. Tura katılan tatil severler bu kültür hazinesi şehrin aslına uygun olarak büyük bir titizlikle yeniden nasıl inşa edildiğini yerinde görme fırsatı elde ediyorlar.

Romantik bir seyahat isteyenler için kuzey ışıkları demeti

14 Şubat Sevgililer Günü’nü çok daha ıssız ve romantik bir ortamda geçirmek isteyenler ise Laponya Turu’nu tercih edebilirler. Finlandiya’nın Laponya bölgesinin merkezi Rovaniemi’ye yapılacak uçuşun hemen ardından “Noel Baba’nın Köyü”nü ziyaretle tur başlıyor. Tur katılımcıları burada Kuzey Kutup Çizgisi’ni geçtiklerini belgeleyen sertifikalara sahip oluyorlar. Laponya Turu, kuzeyde yaşayan Husky köpeklerinin çiftliğini ziyaret ve kızak turu, Ren Geyiği Çiftliği’nde ren geyiği sürüş turu gibi etkinlikleri de kapsıyor. 2. günün akşamı ise kuzey ışıklarını görmek üzere yapılacak özel gezintiye ayrılıyor. Tur ayrıca, Santa Clause Köyü’nde Çinli mimarlar tarafından inşa edilen Mooming Snow Castle’ı gezme, buzdan heykelleri görme fırsatı ile Artikum Müzesi’ni ziyaret olanağı da sunuyor.

Sevgililer Günü’nü denizde geçirmek isteyenler için

Setur, şubat ortasında yaz mevsimi yaşamak ve deniz keyfi yapmak isteyenlere ise Dubai turu fırsatını sunuyor. 13-17 Şubat tarihleri arasındaki Dubai turu, 4 gün boyunca deniz keyfi yapmanın yanı sıra, altın ve baharat çarşıları, Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökdelenler Caddesi, dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab gibi yerlerin gezileceği bir şehir turu, çölde akşam yemekli safari turu ve isteğe bağlı pek çok ekstra tur olanağı ile kış ortasında yazı yaşatıyor.

Misafirler, otel-rehber ve tarifeli uçak standardından ödün vermeden, seyahat sigortası dahil olarak sunulan bu turlar ile Setur kalitesi ve farkını yaşayabilir ve ayrıcalıkları deneyimleyebilirler.
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