Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 15:15 TSİ- Teknoloji G: Dün 15:23 TSİ

Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor

Kavaklıdere Koleji, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri programlayabilmeleri ve üretebilmeleri amacıyla Arduino adı verilen fiziksel çalışma platformunu oluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Kavaklıdere Koleji, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri programlayabilmeleri ve üretebilmeleri amacıyla Arduino adı verilen fiziksel çalışma platformunu oluşturdu. Bu platformda incelenen sistemlerin, öğrenciler tarafından geliştirilebileceğini söyleyen Kavaklıdere Koleji Kurucu Temsilcisi Psikolog Enes Erdem Barut, “Bu araçların hepsini kullanmayı öğrendikten sonra öğrencilerimizin hem elektronik bilgisi hem de kodlama bilgisi gelişmiş oluyor. Bundan sonrasında ise öğrencilerin hayal gücü, yaratıcılığı ile ortaya çıkardığı özgün fikirleri uygulaması için gerekli ortamı sunuyoruz. Bizler çağı yakalayan değil, çağa önderlik eden bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Günümüzde teknoloji ve bilişimin öne çıktığını ve temel kodlama eğitiminin en büyük gerekliliklerinin başında geldiğini söyleyen Barut, “Geliştirilen robotik kodlama eğitimi de algoritma, 3D tasarım ve oyun tasarım programları çerçevesinde çocuklara aktarılıyor. Çocuklar bu sayede gelişim sürecinde olan dünyada var olmayı ve bundan her anlamda faydalanmayı öğreniyor.

Bu yöntemi kullanan Kavaklıdere Koleji de öğrencilerin problemlerine karşı çözüm yolları üretmeyi amaçlıyor.” diye konuştu. Öğrencilere öncelikle çevrelerindeki sistemleri araştırmaları ve bu sistemler üzerinde inceleme yapmaları için eğitimler verdiklerini aktaran Barut, “Sonrasında ise ‘Ardunıo’ adı verilen fiziksel çalışma platformu ile incelenen sistemler, öğrenciler tarafından oluşturuluyor. Ardunıo ile çalışma yapabilmeleri için öğrencilere elektronik devreleri nasıl kuracaklarına dair eğitimler veriliyor. Bu sayede devrelerini oluşturan öğrenciler, bilgisayarlarında bu sistemlerin çalışması için gerekli kodlamaları yapmaya başlıyor.” açıklamasını yaptı. Barut, kodlamalarını yapan öğrencilerin, son olarak gerekli kontrolleri yapıp oluşturduğu programı Ardunıo’ ya yükleyerek sistemlerini tamamladığını da sözlerine ekledi.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
​Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık mask
​Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı mask
Telefonunuzun şarjını en çok tüketen uygulamalar açıklandı
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu mask
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir mask
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor mask
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk mask
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu mask
En popüler mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu
SSD’lerin kullanım ömrünü uzatacak 6 ipucu mask
SSD’lerin kullanım ömrünü uzatacak 6 ipucu
Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmanın yolları mask
Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmanın yolları
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin mask
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin

Dün 15:15 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor mask
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor
​Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık mask
​Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu mask
Akıllı telefonlara yönelik 10 siber güvenlik ipucu
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir mask
İsteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor mask
HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye geliyor
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk mask
Siber güvenlikte göz ardı edilen 10 boşluk
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Sülükte Korona riski! mask
Sülükte Korona riski!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti
Coronavirüs ile ilgili merak edilen 9 soru 9 cevap mask
Coronavirüs ile ilgili merak edilen 9 soru 9 cevap
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni mask
İkinci Bahar'da Arabaşı şöleni
Tedavi edilmeyen reflü kansere yol açabilir mask
Tedavi edilmeyen reflü kansere yol açabilir
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru  mask
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru 

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL