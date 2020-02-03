Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor

Kavaklıdere Koleji, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri programlayabilmeleri ve üretebilmeleri amacıyla Arduino adı verilen fiziksel çalışma platformunu oluşturdu. Bu platformda incelenen sistemlerin, öğrenciler tarafından geliştirilebileceğini söyleyen Kavaklıdere Koleji Kurucu Temsilcisi Psikolog Enes Erdem Barut, “Bu araçların hepsini kullanmayı öğrendikten sonra öğrencilerimizin hem elektronik bilgisi hem de kodlama bilgisi gelişmiş oluyor. Bundan sonrasında ise öğrencilerin hayal gücü, yaratıcılığı ile ortaya çıkardığı özgün fikirleri uygulaması için gerekli ortamı sunuyoruz. Bizler çağı yakalayan değil, çağa önderlik eden bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Günümüzde teknoloji ve bilişimin öne çıktığını ve temel kodlama eğitiminin en büyük gerekliliklerinin başında geldiğini söyleyen Barut, “Geliştirilen robotik kodlama eğitimi de algoritma, 3D tasarım ve oyun tasarım programları çerçevesinde çocuklara aktarılıyor. Çocuklar bu sayede gelişim sürecinde olan dünyada var olmayı ve bundan her anlamda faydalanmayı öğreniyor.

Bu yöntemi kullanan Kavaklıdere Koleji de öğrencilerin problemlerine karşı çözüm yolları üretmeyi amaçlıyor.” diye konuştu. Öğrencilere öncelikle çevrelerindeki sistemleri araştırmaları ve bu sistemler üzerinde inceleme yapmaları için eğitimler verdiklerini aktaran Barut, “Sonrasında ise ‘Ardunıo’ adı verilen fiziksel çalışma platformu ile incelenen sistemler, öğrenciler tarafından oluşturuluyor. Ardunıo ile çalışma yapabilmeleri için öğrencilere elektronik devreleri nasıl kuracaklarına dair eğitimler veriliyor. Bu sayede devrelerini oluşturan öğrenciler, bilgisayarlarında bu sistemlerin çalışması için gerekli kodlamaları yapmaya başlıyor.” açıklamasını yaptı. Barut, kodlamalarını yapan öğrencilerin, son olarak gerekli kontrolleri yapıp oluşturduğu programı Ardunıo’ ya yükleyerek sistemlerini tamamladığını da sözlerine ekledi.