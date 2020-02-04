Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Pazar günü sahasında Bursaspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı.

Mor-sarılılar, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı.

Haftanın ilk antrenmanına oyuncular, core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı.

Daha sonra koşuyla devam eden antrenmanda dar alanda 6’ya 3 oyuna geçildi.

Haftanın ilk antrenmanı dayanıklılık koşusuyla son buldu.