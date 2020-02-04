Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Pazar günü sahasında Bursaspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı.
Mor-sarılılar, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı.
Haftanın ilk antrenmanına oyuncular, core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı.
Daha sonra koşuyla devam eden antrenmanda dar alanda 6’ya 3 oyuna geçildi.
Haftanın ilk antrenmanı dayanıklılık koşusuyla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz