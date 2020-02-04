Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:43 TSİ- Magazin G: Bugün 09:50 TSİ

‘Best Of Mazhar Alanson’ konserlerinde sevenleriyle buluşacak

Türk müziğinin en önemli şarkı yazarı ve yorumcularından Mazhar Alanson, Kerki Solfej’in düzenlediği ‘Best Of Mazhar Alanson’ konserlerinde sevenleriyle buluşacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk müziğinin en önemli şarkı yazarı ve yorumcularından Mazhar Alanson, Kerki Solfej’in düzenlediği ‘ Best Of Mazhar Alanson’ konserlerinde sevenleriyle buluşacak. Alanson, Ah Bu Ben, Sarı Laleler, Psikopat, Ali Desidero, Ele Güne Karşı gibi klasikleri ve son albümü Yazan Aşık'taki yeni şarkılarından oluşan özel repertuarıyla 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center’da sahne alacak.

‘Best Of Mazhar Alanson’ konserlerinde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan başarılı sanatçı, İstanbul'dan sonra 21 Şubat'ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu, 28 Şubat’ta Ankara Congresium, 29 Şubat'ta ise Bursa Merinos Kültür Merkezi'ndeki dinleyicileriyle buluşacak. Mazhar Alanson, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Best Of Mazhar Alanson’ konseri ile İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan sonra ise 13 Mart’ta Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde yeniden sahnede olacak.
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu mask
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
2019 yılı Magazin ve Sanat Dünyasında böyle geçti… mask
2019 yılı Magazin ve Sanat Dünyasında böyle geçti…
Haluk Levent, performansıyla göz doldurdu mask
Haluk Levent, performansıyla göz doldurdu
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti mask
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final mask
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final
Ankara'da Candan Erçetin gecesi mask
Ankara'da Candan Erçetin gecesi
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Survivor’un tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu mask
Survivor’un tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı

Bugün 09:43 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi! mask
Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi!
Demet Akalın Çıldırdı! Konu: Cumhurbaşkanı Erdoğan mask
Demet Akalın Çıldırdı! Konu: Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı? mask
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı?
Hadise, Takipçisine Verdiği Cevapla Gündem Oldu: "Edepsiz" mask
Hadise, Takipçisine Verdiği Cevapla Gündem Oldu: "Edepsiz"
Gelin Adayı Hanife Tekrar Kapandı: Ne Yapmaya Çalışıyor? mask
Gelin Adayı Hanife Tekrar Kapandı: Ne Yapmaya Çalışıyor?
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap mask
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru  mask
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru 
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı mask
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı
En sık görülen 5 kanser mask
En sık görülen 5 kanser
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL