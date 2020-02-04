Keçiörenli sporcudan birincilik başarısı

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcusu Yağız Akköse, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası’nda birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imizi bölgemizde ve ülkemizde temsil eden genç sporcularımız inanıyorum ki gelecekte de uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil edeceklerdir. Tüm sporcularımızın hedefi dünyanın her tarafında Türk milletini temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmaktır.” dedi.

İsmet Iraz Taekwondo Salonu’nda 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2020 Taekwondo Anadolu Ligi Şampiyonası 14 yaş grubunda Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü adına mücadele eden Yağız Akköse birinci, Muhammed Emin Kola ise ikincilik madalyasını alarak önemli bir başarıya imza attı.

“SPOR KULÜPLERİMİZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Keçiören’de sporu ve sporcuyu desteklediklerini, amatör kulüplere de malzeme yardımı yaparak bu desteği sürdürdüklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ciddi bir spor altyapımız var. Ankara’da hiçbir belediyede olmayan spor tesisleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri bizde var. Yüzme olimpiyatlarının düzenlenebileceği standartlarda bir yüzme havuzumuz var. Yürüyüş yolları, voleybol ve basketbol salonları, tenis alanları, bisiklet yollarımız var. Bundan sonra da standartları yüksek yeni sportif yatırımları Keçiören’e kazandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz sporda başarılı oldukça mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Bağlum Spor Kulübü koordinatörleri Kadir Dursun ve Bünyamin Yaşar Dursun da desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Yaklaşık 5000’e yakın sporcuya hizmet eden kulübümüzün başarılarında en büyük destekçimiz ve aynı zamanda kulübümüzün onursal başkanı olan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok'a teşekkür ederiz.” diye konuştular.