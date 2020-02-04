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Yaşar, Sivaslılar buluşmasına katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaat, emlak ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren Sivaslı iş insanlarının düzenlediği akşam yemeğine katıldı.

Elif Duman
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Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve iş dünyasının içinde bulunduğu sürecin masaya yatırıldığı buluşmaya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Sivaslı iş insanı katıldı.

Yaşar, “Üretici kazanırsa ülke kazanır”

Yenimahalle’ye katkı sağlayan her kesimle ve STK’lar ile göreve geldiği günden beri fikir alışverişinde bulunarak vatandaşa hizmet sunulduğunun altını çizen Yaşar “Son yıllarda sanayicimiz, tüccarımız, esnafımız ve üreticimiz büyük sıkıntılar yaşıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı olduğum günden beri esnafın ve üreticinin sıkıntı çekmemesi için elimden gelen desteği veriyorum. Çünkü biliyoruz ki esnaf ve sanayici rahat etmeden yerel yönetimlerde, vatandaş da rahat edemez. Özellikle işsizliğin büyük boyutlara ulaştığı bu dönemde istihdam sağlayan, işsizliğin önlenmesine katkı sunan üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle vatandaşa hizmet sunarak Yenimahalle’yi Ankara genelinde ticaretin yüzde 41’inin sınırları içerisinde gerçekleştiği bir ilçe haline getirdik. Esnaf ve üretici bürokratik engellere takılmasın, üretimden vazgeçmesin diyerek yetki çerçevemiz içerisinde gereken tüm desteği sunuyoruz. Yenimahalle’nin geleceğini düşünerek çalışmaya ve ilçemizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Fethi abi her zaman yanımızda”

Programın sonunda, Sivas çifte minarenin temsili resmini Yaşar’a hediye eden ve Sivaslı iş insanları adına söz alan Meriç Çınar, “Fethi Başkan Yenimahalle’nin güzelleşmesi için 3 dönemdir var gücüyle çalışıyor. Sadece seçim döneminde değil, her sıkıntımız da yanına gidip derdimizi anlatabileceğimiz bir belediye başkanına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Yenimahalle için çalışan Fethi abiye teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:10 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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