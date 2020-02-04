Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:15 TSİ

Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Tüm sektörlerde küçük perakendeciler için tek yol birleşmek. Fikir, imkân ve sermayelerin birleştirilmesi, ortaklık kültürünün geliştirilmesi şirketleri hem daha güçlü hem daha uzun ömürlü hale getirir.” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojik gelişmeler ve yeni tüketim kültürünün tüm sektörlerde küçük perakendeciler için rekabet şartlarını çetinleştirdiğini belirterek, “Tüm sektörlerde küçük perakendeciler için tek yol birleşmek. Fikir, imkân ve sermayelerin birleştirilmesi, ortaklık kültürünün geliştirilmesi şirketleri hem daha güçlü hem daha uzun ömürlü hale getirir.” dedi.

ATO’nun 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi, sektörel sorunlarını istişare etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak üzere bir araya geldi. Komite toplantısına katılarak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dinleyen ATO Başkanı Gürsel Baran, otomotiv yedek parça perakende sektöründe yaşanan sorunların genel olarak perakende sektöründe yaşandığını ve işletmelerin ciro kaybıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Perakendeciliğin üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmeti olduğunu hatırlatan Baran, internet üzerinden satışların artması ve lojistik hizmetlerin gelişmesiyle perakendecilerin rekabet alanının genişlediğini ve şartlarının çetinleştiğini ifade etti. Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yedek parça sektöründe de perakendeciler için çıkış yolunun güçleri birleştirmek olduğuna dikkat çeken Baran, “Birlikten kuvvet doğurmalıyız.” diye konuştu.

49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkanı Musa Beşparmak, büyük yedek parça toptancısı firmaların, perakendecileri tedarik ağından çıkartarak, direkt tedarik ve satış yapmasının sektöre büyük hasar verdiğini belirterek, perakendecinin sistemin dışına itilmesinin haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.  

Toplantıya, 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Türkyılmaz, Komite Üyeleri Yasin Özyolu, Ayşe Gül Çakmak Genç, İbrahim Özçelik ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Elektrikçilerde hedef hizmet kalitesini arttırmak mask
Elektrikçilerde hedef hizmet kalitesini arttırmak
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu mask
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor mask
TürkTraktör Ankara’daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği mask
ORSİAD’ın fabrika projesine ASO desteği
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre mask
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Baran'ı Ziyaret Etti mask
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Baran'ı Ziyaret Etti
Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor mask
Lastikleri doğru saklamak kullanım ömrünü uzatıyor
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış mask
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı mask
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı
GGYD Avusturya’da da temsilcilik açtı mask
GGYD Avusturya’da da temsilcilik açtı

Bugün 11:14 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek” mask
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek”
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin mask
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu mask
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu
Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı mask
Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış mask
2019’da kasko ve konut sigortası hasarlarında artış
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı mask
​Türkiye’nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikaları ziyaret etti
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap mask
Başkan Altınok’tan sosyal medya mesajlarına anında cevap
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru  mask
Depremzedelere destek sergisinde satış rekoru 
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı mask
Çankaya’dan merdivenli yol yapımı
En sık görülen 5 kanser mask
En sık görülen 5 kanser
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL