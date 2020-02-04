Yaşar, "Tarım da dışa bağımlılığın önüne geçmeliyiz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atalık Tohum Takas Ankara Grubu’nun gerçekleştirdiği “Tohum Takas Programı”na katıldı. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek ülke genelinde 50 bin üyeye ulaşan grubun toplantısında Başkan Yaşar “Tarım da dışa bağımlılığın önüne geçebilmemiz için yerli tohuma önem vermemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye Ormancılar Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şube Başkanı İhsan Soytemiz, Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Dündar ve çok sayıda Atalık Tokum Takas Grubu üyesi katıldı.

Yaşar, “Kimyasal maddeler ve ithal tohum tarımı öldürüyor”

Tarımın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla yerli tohum takasının önemine ve muhafazasına vurgu yapılan toplantıda, Bokashi Kompostu (Fermante edilen organik atık) , gıda atıklarının geri kazanımı ve tarımda kimyasal maddelerin kullanımının önüne geçmek amacıyla alternatif yöntemler katılımcılara anlatıldı ve bölgeler arası tohum takası ile yerli tohum kullanımının yaygınlaşmasının önemine de dikkat çekildi.

Organik tarım ve yerli tohum konusunda bilgi almak isteyen 250’ye yakın vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan Yaşar “Afyonlu çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, uygulanan yanlış politikalar sonucunda çiftçimizin nasıl toprağa küser hale geldiğini ibretle izliyorum. Türkiye’de tarım arazileri işlenmiyor. Kullanılan ithal tohumlar yüzünden yediğimiz besin maddelerinin kalitesi eskiyi aratıyor. Ürün, tarımda kullanılan kimyasal maddeler ve ithal tohumdan ötürü düzgün yetiştirilmiyor ve tüketilmiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi kendine yetebilen bir ülkeyi yaratabilmemiz için yerli tohumu tespit etmeli ve çiftçiye ulaştırmayı amaç edinmeliyiz. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamamızın yolu, verimliliği yüksek ve kendine has bir tarım ve hayvancılık politikasının yaratılmasından geçiyor.” dedi.

“Küçük çiftçilik ve doğal tarıma önem vermeliyiz”

Ülkede tarımsal gelişmişliğin sağlanmasında bilimsel üretimin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Volkan Dündar ise “Tarımda verimliliği sağlamak istiyorsak öncelikli olarak topraktaki canlılığın çeşitliliğini artırmalıyız. Kimyasal ürünlerin kullanımı topraktaki yararlı ve zararlı mikroorganizmaların tümünü yok ediyor. Dünya nüfusu sürekli artıyor, gıda değiştiremiyor cümlesi bir yalandan ibarettir. Bu sorunun temel nedeni gıda dağıtımının eksik ve ticari kaygılarla yapılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyada gıdanın kalitesini ve miktarını artırmak istiyorsak küçük çiftçiliğe destek vermeliyiz.” şeklinde konuştu.