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Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeni dönem başladı

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 ayrı branşta açılan atölye ve kurslarda yeni eğitim dönemi başladı.

Elif Duman
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Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 ayrı branşta açılan atölye ve kurslarda yeni eğitim dönemi başladı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kurslar yıl boyunca devam edecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, ikinci hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi kısa sürede Başkent Ankara'nın yeni sanat adresi oldu. 2019 yılında birbirinden farklı 60 etkinliğe ev sahipliği yapan ve gece 24.00’e açık kütüphanesiyle dikkat çeken Merkez’de yer alan atölye ile kurslarda yeni eğitim dönemi 3 Şubat'ta başladı. 2019'da 14 konser, 20 tiyatro gösterisi, 11 sinema gösterimi ve 6 büyük panele ev sahipliği yapan Merkez’in 16 ayrı branşta açılan sanat atölye ve kurslarına da Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi.

Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren ve usta şair Nazım Hikmet’in adını taşıyan Merkez, yeni dönemde özellikle cam ve resim özelinde açılan atölyeleri ile dikkat çekiyor. Cam füzyon, vitray, modern dans, kaligrafi ve resim kursları Çankayalılara farklı branşlarda kurs olanakları sunuyor. Yeni dönemde çocuklara yönelik atölyelerin de bulunduğu Merkez’de, sanat, yaratıcı drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yıl boyunca devam edecek atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.

FARKLI BİR SANAT MERKEZİ

7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların yer aldığı Merkez’de drama, sanat tarihi ve çocuk atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte 2 bodrum katta yer alıyor. Binada özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir çocuk bakım ünitesi şeklinde düzenlendi.

Öğrencilerin en çok kullandığı alan olan kütüphanesi ile de dikkat çeken Nazım Hikmet Kültür Merkezi 2019 yılında 8 bin 250 öğrenciyi misafir etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği kütüphane çalışma alanlarıyla bölgedeki öğrencilerin ikinci adresi oldu.
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Bugün 11:44 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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