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Dün 09:32 TSİ- Belediye G: Dün 10:01 TSİ

Altındağlı kadınlara büyük destek

Altındağlı kadınların halı atölyesi büyüdü. Altındağlı kadınların halı dokudukları atölye, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın destekleriyle, fabrika gibi çalışmaya başladı.

Elif Duman
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Altındağlı kadınlar işi büyüttü. Geçtiğimiz aylarda Alemdağ ve Karacaören Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bulunan halı dokuma atölyelerini ziyaret eden Başkan Asım Balcı’nın destekleriyle, halı dokuma atölyesi bir fabrika gibi çalışmaya başladı. Ziyareti esnasında Başkan Balcı, halı atölyesinin daha da büyütüleceğini ve yeni tezgahlar eklenerek kapsamının genişletileceğini söylemişti. Başkan Balcı bu sözünü de yerine getirdi.

ATÖLYEDEN FABRİKAYA

Atölyeye yeni tezgahlar eklendiğini, daha fazla kadının atölyede çalışma imkanı bulduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Burada yaşları 25-70 arasında kadınlarımız halı dokuyor ve bu halıları satarak geçimini sağlıyordu. Daha fazla kadının bu imkana sahip olması için harekete geçtik. Buraya yeni tezgahlar ekledik, çalışma alanını genişlettik. Ayrıca İŞKUR ile iş birliği yaparak, kadınlarımızın günlük yevmiye ile burada çalışmasını sağladık. Artık kadınlar burada hem halı dokuyor hem de günlük para kazanıyor. Ayrıca biten halılarını satarak yine ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor.” dedi.

YENİ ATÖLYELER AÇILACAK

Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini de söyleyen Başkan Balcı, “Burada sabırla ilmek ilmek, düğüm düğüm dokunan halılar hem maddi hem de manevi olarak çok değerli… Emeği geçen herkesin eline sağlık…” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı şu anda Karacaören ve Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde faaliyet gösteren halı dokuma atölyesinin kapsamının daha da genişleyeceğini, çok yakında başka merkezlerde de halı dokuma atölyesi açılacağını da sözlerine ekledi.

BAŞKAN BALCI’YA TEŞEKKÜR

Atölyenin en zahmetli halılarına imza atan 68 yaşındaki Fatma Seçer çocukluk yıllarında, köyünde halı dokuduğunu ancak sonra bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Halı dokumayı çok sevdiğini söyleyen Fatma Teyze, "Hep bir arayış içindeydim. Burada halı dokuma atölyesi açıldığını öğrenince buraya başladım. Evde oturacağıma sevdiğim bir işi yapayım, hem de aile bütçesine katkıda bulunayım istedim.” dedi. Bir diğer kursiyer Reyhan Sağlam ise ilkokuldan mezun olunca halı dokumaya başladığını söyledi. Sağlam "Burada böyle bir kurs açılınca çok mutlu oldum, koşa koşa geldim. Emek veriyorum, emeğimi kazanca dönüştürüyorum. Kendimi çok geliştirdim. Şu anda para kazanıyorum. Bize bu imkanları sağlayan, emeklerimize destek veren Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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Dün 09:32 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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