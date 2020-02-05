Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında elektronik atık miktarının azaltılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başlattıklarını belirterek, “Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için Sıfır Atık Projesi’ne desteğimiz devam ediyor. Okullarımızda düzenlediğimiz sıfır atık yarışmalarıyla, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ülke kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiğini anlatıyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında başlattıkları ‘Atık Pil Toplama Yarışması’nın tamamlanmasıyla birlikte bu kez de “Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması” düzenleyerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin elektronik atıklar hakkında bilinçlenmesini sağlıyor.

İLK ÜÇE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Evlerde atıl durumdaki elektronik atıkların geri dönüştürülmesi için düzenlenen ödüllü yarışmaya ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm devlet okulları ve özel okullar katılabiliyor. 29 Mayıs 2020 tarihine kadar en çok elektronik atık toplayan ve topladıkları atıkları Keçiören Belediyesine bağlı kültür merkezleri, spor tesisleri, KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerine teslim eden ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Yarışmada ilk üçe giren okullardan birinciye masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edilecek.

VATANDAŞLAR DA GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SUNABİLECEK

Bu arada geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşlar da evlerinde atıl durumda bulunan elektronik atıkları belirlenen noktalara teslim edebilecek olup, beyaz eşya vb. büyük elektronik eşyaların teslimi için de Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan 0312 359 10 27 nolu telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabilecekler.