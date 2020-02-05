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Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler

Çoğu insan daha önce yanaklarının iç kısmını ısırmış olsa da, bazı insanlar yanaklarını uzun süre boyunca ısırırlar.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çoğu insan daha önce yanaklarının iç kısmını ısırmış olsa da, bazı insanlar yanaklarını uzun süre boyunca ısırırlar. Kronik yanak ısırma Obsesif Kompulsif bozukluk ile ilişkisi tekrarlayan bir davranış da olabilir.

Dt. Pertev Kökdemir, yanak ısırması veya ağızdaki diğer alanların ısırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda, ‘’Her 1 milyon kişiden 750'sinin etkilendiğini ve kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğunu.’’ belirtti.

Dikkatsizce çiğnemek veya yemek yerken konuşmak bazen birinin yanağını kazara ısırmasına neden olabilir. Yanlışlıkla ısırma, ısırık yerinde yaralanmaya ve iltihaplanmaya sebep olabilir.

Dt. Kökdemir, yanaklarını yanlışlıkla ısıran kişilerin diş hekimine gözükmesini tavsiye ederken bu belirtinin, dişlerin veya implantların ağızda yanlış hizalanmasından kaynaklanabileceğini de ifade etti.
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Dün 11:13 TSİ - Sağlık

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