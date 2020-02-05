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Dün 11:25 TSİ- Belediye G: Dün 11:30 TSİ

Keçiören’de “Baba Sevgisi” başlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tiyatroya ilgi duyan tüm hemşerilerimiz her cuma 19.30’da sahnelenen Baba Sevgisi oyunumuzu ücretsiz izleyebilirler.” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımız için devam eden tiyatrolarımızın yanı sıra yetişkinler için de tiyatro oyunlarımızı sahnelemeye başladık. Tiyatroya ilgi duyan tüm hemşerilerimiz her cuma 19.30’da sahnelenen Baba Sevgisi oyunumuzu ücretsiz izleyebilirler.” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Baba Sevgisi isimli tiyatro oyunu her cuma 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Sahnesinde oynanmaya başlıyor.

“SANATSEVERLER KEÇİÖREN DIŞINA ÇIKMAYACAK”

Başkan Turgut Altınok, sanatseverlerin Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde keyifli vakit geçirebileceklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Keçiören’imizde hizmete açtığımız tesislerimizin vatandaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde, verimli kullanılması için birim müdürlüklerimiz ara vermeden çeşitli organizasyonlar düzenliyor.  Belediyemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz kültürel etkinliklerimiz genç, yaşlı, çocuk demeden herkese hitap edecek. Tiyatro, müzik, sinema, halk dansları gibi çeşitli kültürel faaliyetlerimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.  Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimiz çeşitlendirilecek.”

"BABA SEVGİSİ" İLE FARKINDALIK MESAJI

Kızıyla birlikte yaşayan bir babanın, damat adaylarıyla yaşadığı sürtüşmeyi anlatan tiyatro oyunu, Keçiörenli sanatseverlere de önemli mesajlar veriyor. Hayatın içinden görüntülerle izleyicileri kendisine çekecek olan oyunda; kızını damat adaylarına, damat adaylarını da kızına kötüleyerek kızıyla birlikte yaşamayı sürdürmek isteyen babanın mücadelesi ortaya konuyor.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde baba, doktor olan ve hayatını kurtaran damat adayına sıcak bakarken kızının evlenmesine de izin veriyor. Baba belli bir süre sonra kızına verdiği evlilik iznini unutuyor ve doktor damada zorluk çıkarmaya başlıyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde alzheimer hastası olduğu ortaya çıkan baba üzerinden bu hastalığa yönelik farkındalık mesajı veriliyor. Senaryosu Mesut Kuşcu’ya ait olan oyunun yönetmenliğini ise Sedat Aslan yapıyor.
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Dün 11:25 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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