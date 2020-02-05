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AIDA operası tüm ihtişamıyla Opera Sahnesi'nde

Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını konu alan “AIDA” operası; 8 Şubat akşamı tüm ihtişamıyla Opera Sahnesi’nde olacak.

Elif Duman
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Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travavaglini’nin sahneye koyduğu ve Aspendos’ta seyirciden büyük beğeni alan  “AIDA” operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle Opera Sahnesi’’nde olacak.  

Şef Can Okan yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; Burçin Savigne’ye “AIDA”rolünde, Efe Kışlalı’ya “RADAMES” rolünde, Ezgi Karakaya’ya  “AMNERIS”, Gürhan Gürgen’e  “AMONASRO” rolünde eşlik ediyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay imzası taşırken, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık tasarımı Giavanni Pirandello’ya ait.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreograf , Sergei Terechenko.

19’uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi’nin “en güzel operası” olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek olan AIDA operası 8 Şubat 2020 akşamı 20.00’de Opera Sahnesi’nde sizlere görsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
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Dün 11:37 TSİ - Kültür - Sanat

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