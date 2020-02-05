Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 12:53 TSİ- Belediye G: Dün 13:00 TSİ

Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı

Geri dönüştürülebilen atıkları yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandıran Çankaya Belediyesinin son bir yılda toplanmasını sağladığı atık miktarı 60 bin tonu geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yılda 60 bin 846 ton ambalaj atığının yeniden kazanılmasını sağladı.

Atıkları kaynağında ayrıştırma projesini pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahallelerinde başlatarak evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan Belediye, tüm ilçe genelinde ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarına da devam ediyor. Son bir yılda geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atığı miktarı 60 bin 846 tonu buldu.

Çalışmalarını çevre bilincinin gelişmesi için afiş ve broşürlerle destekleyen ve okullarda konuyla ilgili eğitimler veren Çankaya Belediyesi, bir yılda 14 bin 638 kilo elektronik atık toplanmasını da sağladı. Aynı süre içinde 2 bin 601 iç mekan kutusu dağıtan Belediye, atık elektrikli ve elektronik eşyaları da topluyor. Çankaya Belediyesi ayrıca, vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımını da gerçekleştiriyor.  
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı mask
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği mask
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Keçiören’de “Baba Sevgisi” başlıyor mask
Keçiören’de “Baba Sevgisi” başlıyor
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı mask
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı
Mamak’ta temizlik harekatı mask
Mamak’ta temizlik harekatı
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da mask
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da
Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başladı mask
Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başladı
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi" mask
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"
Altındağlı kadınlara büyük destek mask
Altındağlı kadınlara büyük destek
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül mask
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül

Dün 12:53 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı mask
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı mask
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı mask
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı
Mamak’ta temizlik harekatı mask
Mamak’ta temizlik harekatı
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da mask
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül mask
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
“Hoş Geldin Bebek” mask
“Hoş Geldin Bebek”
En sık görülen 5 kanser mask
En sık görülen 5 kanser
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı
Coronavirüs internete sıçradı mask
Coronavirüs internete sıçradı
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor mask
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor mask
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL