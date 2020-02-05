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Dün 13:05 TSİ- Belediye G: Dün 13:16 TSİ

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Etimesgut Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için önemli bir hizmete imza attı. Glutensiz 16 gıda ürünün yer aldığı destek paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılacak.

Elif Duman
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Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce üçer aylık periyotlarla, ilçede tespit edilen 60 aileye verilecek.

Glutensiz Beslenme ve Çölyak Dernek Başkanı Mehmet Tanrıseven Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ederek, çölyak hastalarına verdiği destek için teşekkür etti. Tanrıseven, glutensiz gıdalara ulaşımın güç ve ürünlerin de çok pahalı olduğunu ifade ederek, belediyenin yaptığı bu yardımın çok önemli ve hayati olduğunu söyledi.

Başkan Demirel de toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, "İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Tüketebildikleri glutensiz ürünleri belirledik. Gıda paketlerini hastalarımıza ulaştırmaya başladık. Etimesgut'ta ikamet eden çölyak rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabilecek" dedi. Demirel ziyarette, çölyak hastalığı yaşayanların yaşadıkları sorunları da dinledi.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir. Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası tahmin edilmekte iken ancak yüzde 10’nuna tanı konulduğu dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemlerinden elde edilen verilere göre çölyak hasta sayısı 68.123'dür.
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Dün 13:05 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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