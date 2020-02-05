‘Ben Geldim Mevlana’ Konseri Opera Sahnesi’nde

Mevlana’nın insan sevgisini, akıl ve bilgisini, hoşgörü ve çoğulculuğunu, evrensel yönlerini her zaman ve her yerde ortaya çıkartmayı amaçlayan sanatçılar bu öğretileri “Ben geldim Mevlana” müzikli anlatımıyla seyirciyle buluşuyor.

Mevlevi tasavvuf müziklerini aranje ederek ve Mevlana’nın hoşgörü felsefesinin yedi öğüdünü ayrı ayrı besteleyerek, şan, piyano, ney, kontrabas ve perküsyon eşliğinde klasik ve caz armonileri ile harmanlayarak, Mevlana’nın derin düşünceleriyle sahnelenmektedir.

Prof.Dr. Onur Bilge Kula’nın Metin Yazarı, Serkan Akbıyık ve Ongun Kula’nın Müzik imzası taşıdığı konserde, Aslı Kıyıcı ve Emre Akkuş solist, Piyano Ongun Kula, Kontrabas Yalçın Özen, Neyzen Furkan Topçu, Perküsyon Aykut Köselerli, Anlatıcı Alpay Ulusoy ve Işık Tahsin Çetin sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.