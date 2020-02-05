Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı

Çankaya Belediyesi kreşleri, yabancı ülke temsilcilerini ağırlıyor, çocuklar farklı kültürlerle tanışıyor. Çağdaş bakım hizmeti kalitesi, kültürel ve sosyal imkanları ile düşük ücretli olması dolayısıyla yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerinde uygulanan “Kreşlerde Ülkeler” projesi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Kreş çocuklarına farklı ülkelerin kültürü ile ilgili görsel, işitsel ve dokunsal hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılan “Kreşlerde Ülkeler” adlı proje kapsamında Cebeci 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi Atlas Gündüz Bakım Evi Japon Büyükelçiliği Danışmanı Riha Hachisuka’yı misafir etti. Çocuklara Japon masalı okuyan Hachisuka, miniklerin meraklı sorularını da yanıtladı. Hachisuka’nın yanında getirdiği ve çocuklara tanıttığı ses, dokunma gibi duyusal işlevlere tepki veren robot fok da çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Programın sonunda ise Atlas Kreşi minikleri misafirlerine kendi yaptıkları tabloyu hediye etti.

ÇOCUKLAR FARKLI ÜLKELERİ TANIMA İMKANI BULUYOR

Temel felsefesi, çocuklara barış ve sevgi dilini öğretmek olan proje kapsamında Çankaya kreşlerindeki 4, 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar farklı ülkeleri tanıma imkanı bulmuş oluyorlar. Proje kapsamında kreşteki öğretmenler ve çocuklar belirlenen bir ülke hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi oluyor. O ülkenin yemeklerinden kültürüne, yönetim sisteminden coğrafi konumuna kadar birçok konuda edinilen bilgilerin ardından belirlenen ülke temsilcileriyle çocuklar bir araya geliyor. Önceden bilgi sahibi olan çocuklara kendi ülkelerinin tanıtımını yapan ülke temsilcilerine çocuklar diledikleri soruları da soruyorlar.