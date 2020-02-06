Osmanlıspor, Bursaspor maçı taktiklerini çalıştı

Osmanlıspor, Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyuna geçen mor-sarılı ekip, bireysel şut çalışması ve yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı.

1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Atakan Rıdvan Çankaya tedbir amaçlı katılmadı. Bu oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.