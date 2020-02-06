Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli tüketilmeli"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencileri teknoloji bağımlılığı ve siber suçlara karşı bilgilendirmek için düzenlenen eğitim seminerlerinin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Teknoloji bilinçli kullanıldığı ölçüde faydalıdır, aksi halde değerlerimizi yozlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle de geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın teknolojinin bilinçli tüketimi konusunda bilgilendirilmesi oldukça önemli.” dedi.

ÖĞRENCİLER MERAK ETTİKLERİ KONULARI ÖĞRENDİLER

Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Suçlar semineri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden eğitimci Polis Orhan Yorulmaz tarafından verildi. Keçiören’deki 10 okuldan yaklaşık 750 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuklar ve gençler seminerin sonunda merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı da buldular.

“ÖLÇÜSÜZ TEKNOLOJİ KULLANIMI BAĞIMLI YAPIYOR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, emniyet birimleriyle iş birliği yaparak sosyal hayatta olduğu kadar sanal ortamda da gençlerin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İnsanımızın teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetmesi bireysel veya sosyal anlamda ciddi zararlara sebep olabiliyor. Teknoloji, ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bir zaman sonra özellikle gençlerimizi kendisine bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlılık da diğer bağımlılıklarda veya uyuşturucu bağımlılığında olduğu gibi olumsuzluklar doğurabiliyor. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizi bilinçlendirmek için eğitim seminerlerimiz devam edecek. Keçiören’de görev yapan emniyet birimlerimizle birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün eğitmenlerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.