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Çankaya’da karla mücadele

Çankaya Belediyesi beklenen kar yağışıyla birlikte günün erken saatlerinde karla mücadeleye başladı. Belediye, kar yağışında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte karşı, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye başladı. 

Günün ilk saatlerinde cadde ve sokakları temizlemeye başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştiriyor.

BUZLANMAYA KARŞI TUZ VE SOLÜSYON

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizlemeyi sürdürüyor.

TUZ BUNKERİ KULLANILACAK

Karla mücadele çalışmalarında teknolojiyi kullanmayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi bu sene ilk defa kapalı alan yeraltı tuz bunkeri kullanarak araçlara tuz nakli yapıyor. Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk kez bir ilçe belediyesinin kullanacağı uygulama ile alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz içerisinde kum ve benzeri cisim kullanılmayıp doğrudan tuzlama işlemi yapılıyor.
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Bugün 10:43 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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