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Başkan Yaşar, Optik İllüzyon Sergisi'ni açtı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkentlilerin merakla beklediği Optik İllüzyon Sergisi’nin açılışını Armada AVM’de yaptı.

Elif Duman
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Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile birlikte Başak Eğitim Hizmetleri A.Ş. Genel Direktörü Metin Akyol tarafından tasarlanan sergiyi gezen Başkan Yaşar’ın sergideki eşyalarla etkileşime girdiği keyifli anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Yenimahalleli çocuklar illüzyonu keşfe çıkacak

Ames odasından kesik kafa illüzyonuna, uçuran aynadan anamorfoz görüntü aynalarına, illüzyon disklerinden benham disklerine 21 farklı modelden oluşan sergide tüm tasarımları tek tek deneyimleyen Başkan Fethi Yaşar, Yenimahalle’de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için de sergiye ücretsiz giriş sözü aldı.

Serginin kapılar 4 ay açık kalacak

Bilimin şaşırtıcı gerçeklerini görerek optik illüzyon istasyonlarını interaktif olarak deneyimleme fırsatı yakalayabilmek isteyen Ankaralılar, 24 Ocak – 24 Mayıs tarihleri arasında kapıları dört ay boyunca açık olacak olan Optik İllüzyon Sergisi’ni, için haftanın 7 günü, 10.00 – 22.00 saatleri arasındaziyaret edebilecek.
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Bugün 11:25 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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