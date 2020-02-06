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Sincan’da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza

Sincan zabıtası görev başında. Otellerden okul kantinlerine kadar Sincan’daki işletmeleri didik didik inceleyen zabıta ekipleri, ekmek denetimine çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan zabıtası görev başında. Otellerden okul kantinlerine kadar Sincan’daki işletmeleri didik didik inceleyen zabıta ekipleri, ekmek denetimine çıktı. Eksik gramajlı ekmek satan işletmeler tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçede halk sağlığını korumak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Okul kantinlerini denetleyen, pazarlarda tartı kontrolü yapan, otel mutfaklarının hijyenik olup olmadığını inceleyen zabıta ekipleri fırın ve marketlerde de kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetime çıktı. Marketlerde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, ekmeklerde gramaj kontrolü yaptı. Zabıta ekipleri bazı market ve fırınlarda 200 gram olarak satılması gereken ekmeğin, eksik gramaj ile satıldığını tespit etti. İlgili işyerlerine gerekli yasal işlem yapıldı, gramajı eksik olan ekmeklerin satışı durduruldu.
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Bugün 11:43 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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