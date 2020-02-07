Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:58 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:59 TSİ

Geçen yılın ilk on ayında 327 bin 873 reçete kesildi

2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesilirken, bunun mali karşılığının 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press,  sağlık sektörü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sağlık sektörü ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 508 bin 591 olarak kayıtlara geçti.

2018 yılındaki haber adet sayısı incelendiğinde ise 634 bin 908 olduğu saptandı. Kesilen reçeteler ise 5 bin 527 habere konu olurken, reçete otomasyon sistemine geçilmesinin konuşulan başlıklar arasında yer aldığı gözlendi.

Ajans Press’in, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesildiği saptandı. Bunun mali karşılığının ise 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi.

Böylelikle 10 aylık dönem olmasına rağmen sağlık için kesilen faturaların geçmiş yıllardaki 12 aylık dönemden daha yüksek olduğu görüldü. 2014 yılına bakıldığında 337 bin 403 reçeteye karşın 16 milyon 354 bin 118 fatura tutarı olduğu kaydedilirken, 2017 yılındaki reçete sayısının da 363 bin 584 reçeteye karşın fatura tutarının 25 milyon 143 bin 536 olduğu saptandı. Böylelikle yıllar içinde sağlık için harcanan paranın arttığı gözlendi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye'de saatte 12 kişi sigara nedeniyle yaşamını kaybediyor mask
Türkiye'de saatte 12 kişi sigara nedeniyle yaşamını kaybediyor
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor mask
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor
Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor mask
Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor
Spor, bağımlılıklardan koruyor mask
Spor, bağımlılıklardan koruyor
Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler mask
Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler
Okullardaki salgın hastalık riskinin büyüklüğü aileleri endişelendiriyor mask
Okullardaki salgın hastalık riskinin büyüklüğü aileleri endişelendiriyor
Bu besinler vücudu yeniliyor mask
Bu besinler vücudu yeniliyor
Global Tehlike Koronavirüs mask
Global Tehlike Koronavirüs
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor mask
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor
​Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli mask
​Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli

Bugün 09:58 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor mask
İçimi hafif sigaralar bırakmaya çare olmuyor
Spor, bağımlılıklardan koruyor mask
Spor, bağımlılıklardan koruyor
Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler mask
Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler
Okullardaki salgın hastalık riskinin büyüklüğü aileleri endişelendiriyor mask
Okullardaki salgın hastalık riskinin büyüklüğü aileleri endişelendiriyor
Global Tehlike Koronavirüs mask
Global Tehlike Koronavirüs
​Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli mask
​Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha mask
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha
Bu besinler vücudu yeniliyor mask
Bu besinler vücudu yeniliyor
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi" mask
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"
ATAMDER Heyetinden Anıtkabir'e Ziyaret mask
ATAMDER Heyetinden Anıtkabir'e Ziyaret
Şiddetli adet sancısının nedeni bu olabilir mask
Şiddetli adet sancısının nedeni bu olabilir
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği mask
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL