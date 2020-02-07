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Müzik dünyasının medyatik isimleri belirlendi

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçıları belirlendi. İşte araştırmanın detayları...

Elif Duman
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MTM, Ocak ayının en dikkat çeken ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Haluk Levent oldu. Levent’i sırasıyla Demet Akalın ve Aleyna Tilki takip etti.

Müzik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle birlikte yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, Ocak ayında Elazığ depremzedelerine verdiği destekle sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Yardıma muhtaç olan herkesin çağrısına koşan Levent, medyada 3 bin 867 haberde yer aldı.

Çıkardığı her albüm ile müzik camiasına damga vuran Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve giyim tarzıyla da çok konuşuldu. Kızı Hira’nın hayranı olduğu Barbie'nin 2020 özel bebeğinden ilham alarak diktirdiği konser kıyafetiyle sıra dışılık yaratan ünlü şarkıcı, medyada 3 bin 588 haberde yer alarak Ocak ayının popüler ses sanatçılarından oldu.

Sesi ve şarkılarıyla genç yaşta dikkatleri üzerinde toplamayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı’nda yolcu ve güvenlik güçleriyle yaşadığı polemik ve sosyal medya paylaşımlarıyla medyada 3 bin 247 habere yansıdı.

Şarkıları ile sevenlerinin büyük ilgisini gören Sıla, bir program projesi vasıtasıyla tanıştığı ve Ocak 2019'dan bu yana birlikte olduğu Hazer Amani ile hayatını birleştirdi. Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Sıla, Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre 3 bin 152 haberde yer aldı.

O Ses Türkiye programında jürilik yapan ve sık sık sahne alan Hadise, cesur kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla 2 bin 896 haberde bahsedildi. Ayrıca son dönemde sık sık İtalya’ya giden şarkıcı, hayran kaldığı Como Gölü manzaralı bir ev alarak, popun kraliçesi Madonna, Amerikalı oyuncu George Clooney ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olmayı düşünüyor.
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