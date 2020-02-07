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​YKS başvuruları başladı

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı.

Elif Duman
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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Adaylar 6 Şubat – 3 Mart 2020 tarihleri arasında başvurularını bireysel olarak, okullarından veya ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden yapabilecekler. Uzmanlar, sınav başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ece Tözeniş, “20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Adaylar 6 Şubat – 3 Mart 2020 tarihleri arasında başvurularını bireysel olarak, okullarından veya ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden yapabilecekler.” dedi.

Başvuruda nelere dikkat edilmeli?

Sınavda, tercih döneminde dikkat etmemiz gerekenler olduğu gibi sınav başvurusu yaparken de dikkat etmemiz gereken noktalar olduğunu belirten Ece Tözeniş, şu noktalara dikkat çekti:

2020 YKS Kılavuzuna www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adaylardan lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilecekler. Mezun durumda bulunan adaylar ise, ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabileceklerdir.

Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilecekler.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2019-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2020-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019-TYT puanını, 2020 yılı için kesinlikle kullanamayacak.

Sınav ücreti 70 TL

Başvurunuzu yaptığınızda tamamlamak için sınav ücretinizi yatırmalısınız.

Sadece TYT’ye başvuracaksanız 70 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine başvuracaksanız 140 TL, her üç oturuma da başvuru yapacaksanız 210 TL kılavuzda yer alan banka hesaplarına 4 Mart 2020 tarihinde mesai bitimine kadar yatırabilirsiniz.

2019-TYT Puanı 200 ve üzeri puan aldıysanız 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT Puanını 2020-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler 2020-YKS Başvuru Ücreti olarak 20 TL yatıracaklardır.

2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında herhangi bir nedenden dolayı başvuru işleminizi gerçekleştiremediyseniz 18 - 19 Mart 2020 tarihlerinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tarihlerde TYT, AYT, YDT her biri için 105 TL geç başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Yine aynı şekilde 2019 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2020 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar geç başvuru ücreti olarak 30 TL yatıracaklardır.

Bu programlarda başarı sıraları şartı devam ediyor

Ece Tözeniş, son olarak “Tıp (en düşük 50 bin), Hukuk (en düşük 125 bin), Mühendislik (en düşük 300 bin), Mimarlık (en düşük 250 bin), Öğretmenlik (en düşük 300 bin), Eczacılık (en düşük 100 bin), Diş Hekimliği (en düşük 80 bin) programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sıraları şartı devam etmektedir. Başvurularınızı tamamlamadan önce kılavuzu okumak sizin de sorumluluğunuzdadır.” uyarısında bulundu.
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