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Medyanın en çok konuştuğu dizi Mucize Doktor oldu

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon startı veren dizilerin reyting yarışı nefesleri kesti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ocak ayının ilk haftası ekranlara kısa bir ara veren diziler, kısa bir nefes aldıktan sonra reyting yarışına hız kesmeden devam ettiler. Medya takip kurumu Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in 4 bine yakın gazete ve dergi içeriğinden elde ettiği bilgilere göre, Ocak ayının en çok konuşulan televizyon dizisi 134 haberle Fox TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor oldu. ATV’nin Kuruluş Osman’ı 113 haberle hakkında en fazla haber yapılan ikinci yapım olurken Kanal D’den Arka Sokaklar 97 haberle listenin üçüncü sırasına, Hekimoğlu ise 90 haberle dördüncü sırada yer aldı. En çok konuşulanlar sıralamasında beşincilik koltuğuna 82 haberle ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oturdu.

İŞTE İLK 5’İ TAKİP EDEN DİĞER DİZİLER

Star TV’nin yeni dizisi Babil 81 haberle en çok konuşulan altıncı dizi olurken, Sefirin Kızı 77 haberle yedinci, Çukur dizisi ve Bir Zamanlar Çukurova 73’er haberle sekizinciliği paylaştı. Yeni başlayan bir diğer yapım Zemheri ise 72 haberle dokuzuncu olurken, Afili Aşk 69 haberle listenin onuncu sırasında yer aldı.
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