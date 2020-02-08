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Minik yüzücüler Keçiören’de yarıştı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir toplumun temeli ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordur.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir toplumun temeli ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordur. Devletimizin ikbali, istikbali ve umudu olan sevgili gençlerimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek, bizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaklardır.” dedi.

819 SPORCU YARIŞTI

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'na Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve sporsever vatandaşlar katıldı. 459 erkek, 360 bayan olmak üzere toplamda 819 sporcunun yarıştığı şampiyonaya 37 kulüp; 8, 9 ve 10 yaş grubundan 3 kategoride katılım sağladı.

“ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ”

Başkan Altınok, sporculara ve şampiyonayı izlemeye gelen sporseverlere hitaben yaptığı konuşmada, “Çocuklarını ve gençlerini her alanda en iyi şekilde yetiştiremeyen devletlerin kalkınması, büyümesi, güçlü ve müreffeh bir devlet olması mümkün değildir” dedi.

“CUMHURİYETİMİZ GENÇLERE EMANET”

Sanatta, sporda ve kültürel aktivitelerde Keçiören'i iyi seviyelere taşıdıklarını da belirten Başkan Altınok, sporcu gençlere bir dizi hatırlatmalarda da bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz. 'Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür’ dien devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi de gençlere emanet etmiştir. Sizler kendinizi iyi yetiştirmeli ve ülkemizi her alanda ileriye götürmeyi amaç edinmelisiniz. Her alanda ecdadımıza layık olduğumuzu birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz. Bu şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen antrenörlerimize, çalışanlarımıza ve Türkiye Yüzme Federasyonuna da yürekten teşekkür ediyorum.”
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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