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Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile “Kardeş Şehir Protokolü”nü imzaladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile “Kardeş Şehir Protokolü”nü imzaladı. Vatandaş odaklı hizmet ve toplumun sorunlarına, öncelikli ihtiyaçlarına kısa zamanda çözüm bulmak amacıyla hazırlanan protokole imzayı atan Yaşar, “Vatandaşın sorunlarının tespit edilmesi ve kısa sürede çözümü için yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekiyor.” dedi.

Her iki belediye arasında kültürel, sosyal, altyapısal, çevre ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğini içeren “Kardeş Şehir Protokolü”, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun katılımı ile Yenimahalle Belediyesi’nde imzalandı.

“Vatandaşa hizmet için uyum içerisinde çalışmalıyız”

Yenimahalle Belediyesi’nin topluma hizmet konusunda yerel yönetimler ve genel idare ile her zaman uyum içerinde çalıştığını belirten Yaşar “Alaşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol ile görev süremiz boyunca Yenimahalle’nin gelişimi için hazırladığımız kültürel, sosyal ve eğitim projelerinin tümü hakkında deneyimlerimizi paylaşarak, Alaşehir’e bu konuda bilgi birikimimizi aktaracağız. Vatandaşa kaliteli ve yerinde hizmet sunmak, kültür, çevre, sosyal projelerde karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak ve gerekli desteği vermek asıl amacımız. Ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ve toplumsal gelişimi sağlamak istiyorsak, ayrım yapılmaksızın tüm yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalışmalıyız.” şeklinde konuştu.

“Her alanda işbirliği içinde olacağız”

Her iki belediye başkanının “Kardeş Şehir Protokolü”nü imzalaması sonrasında Alaşehir’in yöresel ürünlerini Yaşar’a takdim eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu “ 3 dönemdir Yenimahalle’de halkın sevgisini kazanarak vatandaşa eşit hizmet sunan Fethi Yaşar’ın tecrübelerinden faydalanacağız. Her iki ilçeye de değer katmak adına kültürel, sosyal ve birçok alanda iş birliği içerisinde olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
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Bugün 10:23 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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